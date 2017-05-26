قال رئيس منظمة الهجرة الدولية وليام لاسي سوينج، الأربعاء، أن مهربي البشر يكسبون نحو 35 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، ويحركون مأساة المهاجرين الذين يفقدون حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وكشف سوينج، وفقاً لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن عدداً من ماتوا أثناء عبور البحر المتوسط بلغ 1700 حتى الآن هذا العام، قبل موسم الصيف، بالمقارنة مع 3700 في عام 2015 بكامله، و5 آلاف في العام الماضي.
وأضاف على هامش مؤتمر عن الهجرة: "علينا أن نتوخى الحذر الآن، لأن هؤلاء هم من علمنا بموتهم، لكن كم عدد الجثث التي غرقت في البحر المتوسط أو دفنت في رمال الصحراء الكبرى"، مضيفاً "هذه هي المأساة، ولذلك نحرص بشدة على محاولة تحذير المهاجرين من المهربين. المهربون هم في الحقيقة المشكلة الأكبر. (يكسبون) نحو 35 مليار دولار سنوياً، ونحن نعلم أنهم يكسبون أموالاً كثيرة عبر البحر المتوسط".
وأشار سوينج إلى أن تهريب البشر الآن يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي عالمي بعد تهريب السلاح والمخدرات، لافتاً إلى "أن ليبيا أصبحت نقطة مهمة لانطلاق المهاجرين من إفريقيا، حيث ينتشر انعدام القانون، بعد 6 سنوات" من الإطاحة بمعمر القذافي.
ولفت لاسي سوينج الذي زار ليبيا في مارس الماضي، إلى أن المنظمة "مستعدة للذهاب"، وإعادة طاقمها الدولي للعمل في ليبيا في مراكز المهاجرين، لكن الأمم المتحدة لم تسمح لها بعد بذلك.
وقدمت المنظمة ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، خططاً في جنيف لزيادة عملها في ليبيا.
وقال سوينج، إن المنظمة مستعدة لمساعدة الحكومة بشأن النازحين داخليا في ليبيا، والعمل في مراكز المهاجرين.. وتتزايد أعداد من يموتون وهم يفرون من إفريقيا ومناطق أخرى، بسبب الصراعات والأزمات الإنسانية، محاولين الوصول إلى أوروبا، عن طريق ليبيا ويشجعهم على ذلك مهربون.
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منظمة الهجرة الدولية:
مهربو البشر يكسبون 35 مليار دولار سنوياً
واج - الشروق أونلاين
قال رئيس منظمة الهجرة الدولية وليام لاسي سوينج، الأربعاء، أن مهربي البشر يكسبون نحو 35 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، ويحركون مأساة المهاجرين الذين يفقدون حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
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وكشف سوينج، وفقاً لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن عدداً من ماتوا أثناء عبور البحر المتوسط بلغ 1700 حتى الآن هذا العام، قبل موسم الصيف، بالمقارنة مع 3700 في عام 2015 بكامله، و5 آلاف في العام الماضي.
وأضاف على هامش مؤتمر عن الهجرة: "علينا أن نتوخى الحذر الآن، لأن هؤلاء هم من علمنا بموتهم، لكن كم عدد الجثث التي غرقت في البحر المتوسط أو دفنت في رمال الصحراء الكبرى"، مضيفاً "هذه هي المأساة، ولذلك نحرص بشدة على محاولة تحذير المهاجرين من المهربين. المهربون هم في الحقيقة المشكلة الأكبر. (يكسبون) نحو 35 مليار دولار سنوياً، ونحن نعلم أنهم يكسبون أموالاً كثيرة عبر البحر المتوسط".
وأشار سوينج إلى أن تهريب البشر الآن يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي عالمي بعد تهريب السلاح والمخدرات، لافتاً إلى "أن ليبيا أصبحت نقطة مهمة لانطلاق المهاجرين من إفريقيا، حيث ينتشر انعدام القانون، بعد 6 سنوات" من الإطاحة بمعمر القذافي.
ولفت لاسي سوينج الذي زار ليبيا في مارس الماضي، إلى أن المنظمة "مستعدة للذهاب"، وإعادة طاقمها الدولي للعمل في ليبيا في مراكز المهاجرين، لكن الأمم المتحدة لم تسمح لها بعد بذلك.
وقدمت المنظمة ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، خططاً في جنيف لزيادة عملها في ليبيا.
وقال سوينج، إن المنظمة مستعدة لمساعدة الحكومة بشأن النازحين داخليا في ليبيا، والعمل في مراكز المهاجرين.. وتتزايد أعداد من يموتون وهم يفرون من إفريقيا ومناطق أخرى، بسبب الصراعات والأزمات الإنسانية، محاولين الوصول إلى أوروبا، عن طريق ليبيا ويشجعهم على ذلك مهربون.