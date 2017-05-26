لليوم السادس على التوالي، لا تزال أعصاب عائلة بلقاضي بدائرة جامعة بولاية الوادي تحترق بعد فقدانها لابنها بلال البالغ من العمر 15 سنة، حيث لم تثمر عمليات البحث لحدّ الآن في العثور عليه رغم الهبة الشعبية.
وأصبحت قضية اختفاء "بلال" قضية رأي عام بمنطقة وادي ريغ، حيث أصبح حديث العام والخاص في العمل والشارع والمساجد والبيوت وعلى موائد الإفطار والسحور بكل من جامعة والمغير وتقرت البحث عن بلال، كما شغلت هذه القضية بال الكثير من الشباب والمواطنين الذين قاطعوا العمل والتسوق والأشغال اليومية وسهراتهم الرمضانية من أجل القيام بحملة بحث وتمشيط كبرى يوميا ومنذ الساعات الأولى للفجر، حيث مشّط شباب حي وغلانة الذي تقطن فيه عائلة بلال الغابات وبساتين النخيل بجامعة بمساعدة الأمن الوطني ونشرت صوره على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي والمساجد والساحات العمومية، لتنتقل بعدها الحملة إلى مدينة تقرت على بُعد 50 كلم أول أمس بسرعة البرق بعد رواج أخبار عن تواجده هناك، حيث انتقلت عائلته مرفوقة بطوابير طويلة من سيارات المواطنين المتعاطفين ومداهمة أمنية وبمساعدة سكان من تقرت لمحاصرة الغابات والمنازل المهجورة المتواجدة بين بلدية الزاوية العابدية والمقارين والتي استمرت إلى غاية صبيحة أمس دون جدوى ليتبدد بصيص الأمل مجددا في العثور عليه، في الوقت الذي تعيش فيه عائلته وضعا عصيبا وخاصة والدته تزامنا مع الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم.
جدير بالذكر أن بلال اختفى عن الأنظار صبيحة الخميس الفارط بعد خروجه من البيت على متن دراجته الهوائية وكان يرتدي قميصا أحمر وسروالا رياضيا أسوّد، ويتمتع بكامل قواه العقلية، كما أنه سيكون على موعد لاجتياز شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد بمتوسطة الشهيد بوعنان العيد بوليفة بجامعة، في الوقت الذي يعيش فيه زملاءه أيضا حالة من القلق والخوف وترقب جديد زميلهم في الدراسة قبل ساعات قليلة عن الامتحان المصيري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1إمام يؤذن قبل موعد الإفطار بساعة في أم البواقي
2هكذا عاش سكان الدبداب الجزائرية الرعب خلال "رمضان المشانق" سنة 1984
3التحقيق عبر 21 ولاية لفكّ لغز قضية 115 سيارة مسروقة!
4التماس 3 سنوات حبسا لرئيسي بلدية برج الكيفان
5مقتل زوجين من الوادي في حادث مرور بتونس
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
عمار يزلي
الأذان مُضرّ بالصحة والباك!
جمال لعلامي
صدقية راديو طروطوار!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح في شهر الصّيام!
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
مواطنون وشباب قاطعوا العمل والأشغال اليومية للبحث عنه
هبة شعبية كبرى للبحث عن الطفل المختفي بلال بتقرت
أيوب بن نونة
لليوم السادس على التوالي، لا تزال أعصاب عائلة بلقاضي بدائرة جامعة بولاية الوادي تحترق بعد فقدانها لابنها بلال البالغ من العمر 15 سنة، حيث لم تثمر عمليات البحث لحدّ الآن في العثور عليه رغم الهبة الشعبية.
تغطيات ذات صلة
هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بسكرة
تسريح أعوان أمن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بإيليزي
هبة شعبية كبرى للبحث عن الطفل المختفي بلال بتقرت
رمضان يفرض حظرا للتجوال على الصائمين بأدرار
سكان حي مولين بالدويرة يستعجلون بناء مسجد الأنصاري
وأصبحت قضية اختفاء "بلال" قضية رأي عام بمنطقة وادي ريغ، حيث أصبح حديث العام والخاص في العمل والشارع والمساجد والبيوت وعلى موائد الإفطار والسحور بكل من جامعة والمغير وتقرت البحث عن بلال، كما شغلت هذه القضية بال الكثير من الشباب والمواطنين الذين قاطعوا العمل والتسوق والأشغال اليومية وسهراتهم الرمضانية من أجل القيام بحملة بحث وتمشيط كبرى يوميا ومنذ الساعات الأولى للفجر، حيث مشّط شباب حي وغلانة الذي تقطن فيه عائلة بلال الغابات وبساتين النخيل بجامعة بمساعدة الأمن الوطني ونشرت صوره على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي والمساجد والساحات العمومية، لتنتقل بعدها الحملة إلى مدينة تقرت على بُعد 50 كلم أول أمس بسرعة البرق بعد رواج أخبار عن تواجده هناك، حيث انتقلت عائلته مرفوقة بطوابير طويلة من سيارات المواطنين المتعاطفين ومداهمة أمنية وبمساعدة سكان من تقرت لمحاصرة الغابات والمنازل المهجورة المتواجدة بين بلدية الزاوية العابدية والمقارين والتي استمرت إلى غاية صبيحة أمس دون جدوى ليتبدد بصيص الأمل مجددا في العثور عليه، في الوقت الذي تعيش فيه عائلته وضعا عصيبا وخاصة والدته تزامنا مع الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم.
جدير بالذكر أن بلال اختفى عن الأنظار صبيحة الخميس الفارط بعد خروجه من البيت على متن دراجته الهوائية وكان يرتدي قميصا أحمر وسروالا رياضيا أسوّد، ويتمتع بكامل قواه العقلية، كما أنه سيكون على موعد لاجتياز شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد بمتوسطة الشهيد بوعنان العيد بوليفة بجامعة، في الوقت الذي يعيش فيه زملاءه أيضا حالة من القلق والخوف وترقب جديد زميلهم في الدراسة قبل ساعات قليلة عن الامتحان المصيري.