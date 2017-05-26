مقتل 13 جندياً في سقوط هليكوبتر جنوب شرق تركيا

قال الجيش التركي في بيان، الأربعاء، إن 13 جندياً تركياً لقوا حتفهم في سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز كوجار، الأربعاء، بعد اصطدامها بخط كهرباء للضغط العالي في منطقة سينوب في إقليم شرناق جنوب شرق تركيا.

وأضاف الجيش في البيان، أن الطائرة تحطمت بعد قليل من إقلاعها نحو الساعة 18:55 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

وتابع أن فرق الطوارئ للبحث والإنقاذ أرسلت للمنطقة ويجري تقييم الموقف في موقع الحادث.

وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، أن وزير الدفاع فكري إشيق سيسافر إلى شرناق، بينما قالت مصادر في الرئاسة، إنه تم إبلاغ الرئيس رجب طيب أردوغان بالحادث عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، الأربعاء.