حدد مركزها جنوب غرب الولاية

هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بسكرة

date 2017/06/01 views 109 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجّلت هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، الخميس، في حدود الساعة 12:09 بمنطقة مزيرعة، جنوب غرب ولاية بسكرة.

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وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء، أن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 3 كلم جنوب غرب بسكرة.

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