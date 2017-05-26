حدد مركزها جنوب غرب الولاية هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بسكرة

سجّلت هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، الخميس، في حدود الساعة 12:09 بمنطقة مزيرعة، جنوب غرب ولاية بسكرة.

وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء، أن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 3 كلم جنوب غرب بسكرة.