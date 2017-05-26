ضبط قنطار من الكيف المعالج

توقيف تاجري مخدرات بغرداية

date 2017/06/01 views 254 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بمتليلي ولاية غرداية، تاجري (02) مخدرات وضبطت قنطارا (01) من الكيف المعالج ومركبتين (02) سياحيتين.

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وببرج باجي مختار وعين قزام، أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، (06) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(5,3) قنطارا من المواد الغذائية و(190) لتر من الوقود.

من جهة أخرى، تم توقيف (19) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وورقلة.

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