ضبط قنطار من الكيف المعالج توقيف تاجري مخدرات بغرداية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بمتليلي ولاية غرداية، تاجري (02) مخدرات وضبطت قنطارا (01) من الكيف المعالج ومركبتين (02) سياحيتين.

وببرج باجي مختار وعين قزام، أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، (06) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(5,3) قنطارا من المواد الغذائية و(190) لتر من الوقود.

من جهة أخرى، تم توقيف (19) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وورقلة.