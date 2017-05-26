وزارة الدفاع توضح جرح 4 عناصر من الدرك في اعتداء وادي الجمعة

قالت وزارة الدفاع الوطني، الخميس، إن دورية للدرك الوطني، تعرضت إلى إطلاق ناري من طرف مجموعة إرهابية، الأربعاء، في حدود الساعة العاشرة ليلا، بمنطقة وادي جمعة ببلدية الأربعاء في ولاية البليدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن إصابة 4 عناصر من الدورية بجروح خفيفة، ليتم إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش قامت بتطويق وتمشيط المنطقة وهي تبحث عن المجرمين.