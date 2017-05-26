أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال تعرضت لهجوم لدى مرورها في باب المندب من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف طاقمها.
وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن ناقلة النفط تعرضت "لهجوم من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام 3 قذائف آر بي جي.. قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية".
وتابع "لم يصب أحد من العاملين في السفينة بأذى"، مشيراً إلى أن السفينة "في طريقها بعرض البحر الأحمر".
ولم يتهم التحالف المتمردين الحوثيين في اليمن مباشرة بالوقوف خلف الهجوم، لكنه أكد أنه يجري عملية "متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها".
كما جدد تحذيره من أن "استمرار ممارسات الميليشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم".
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.
ويسيطر المتمردون الحوثيين على الجزء الأكبر من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. وفي فيفري قتل بحاران سعوديان عندما تعرضت فرقاطة للتحالف العربي لهجوم من قبل ثلاثة زوارق انتحارية.
وفي أكتوبر الماضي، أطلق صاروخان من أراض يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه سفن أمريكية لكنهما وقعا في البحر قبل أن يبلغا الهدف. وردت الولايات المتحدة باستهداف ثلاث محطات رادار تابعة للحوثيين بصواريخ "توماهوك".
وأوقع النزاع اليمني أكثر من ثمانية آلاف قتيل وأكثر من 44500 جريح، وفق الأمم المتحدة، منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية.
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هجوم بالقذائف على ناقلة نفط قبالة اليمن
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال تعرضت لهجوم لدى مرورها في باب المندب من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف طاقمها.
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وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن ناقلة النفط تعرضت "لهجوم من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام 3 قذائف آر بي جي.. قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية".
وتابع "لم يصب أحد من العاملين في السفينة بأذى"، مشيراً إلى أن السفينة "في طريقها بعرض البحر الأحمر".
ولم يتهم التحالف المتمردين الحوثيين في اليمن مباشرة بالوقوف خلف الهجوم، لكنه أكد أنه يجري عملية "متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها".
كما جدد تحذيره من أن "استمرار ممارسات الميليشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم".
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.
ويسيطر المتمردون الحوثيين على الجزء الأكبر من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. وفي فيفري قتل بحاران سعوديان عندما تعرضت فرقاطة للتحالف العربي لهجوم من قبل ثلاثة زوارق انتحارية.
وفي أكتوبر الماضي، أطلق صاروخان من أراض يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه سفن أمريكية لكنهما وقعا في البحر قبل أن يبلغا الهدف. وردت الولايات المتحدة باستهداف ثلاث محطات رادار تابعة للحوثيين بصواريخ "توماهوك".
وأوقع النزاع اليمني أكثر من ثمانية آلاف قتيل وأكثر من 44500 جريح، وفق الأمم المتحدة، منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية.