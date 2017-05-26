بعد أن تسبب في حادث مرور مادي ولاذ بالفرار بالأبيار إدانة شابّ تحايل على رجال الشرطة واسترجع رخصة السياقة!

وقعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و40 ألف دج غرامة نافذة، وعقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة نافذة، في حق شاب على خلفية تورطه في ملفين منفصلين، يتعلقان بجنحتي الفرار إثر التسبب في حادث مرور مادي، والثاني الإقرار الكاذب والحصول بغير حق على وثائق إدارية، ليصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

حيثيات قضية الحال تعود إلى تاريخ 25 أفريل 2017، حينما كان المتهم على متن سيارته بمنطقة الأبيار، حيث تسبب في حادث مرور مع سيدة، جراء احتكاك مركبته بمركبتها، ليتم توقيفه من قبل شرطي المرور من أجل تحرير محضر معاينة للحادث، وبمجرد تسليمه رخصة سياقته ووثائق المركبة لاذ بالفرار، ولم يسترجع الوثائق، وبعد مضي يومين تقدم من مركز الأمن، وصرح بضياع رخصة السياقة التي على أساسها تمكن من استرجاعها بحيلة، دون أن تتفقد مصالح الأمن أن الشخص الماثل أمامها كان محل بحث في قضية جزائية، ليتم توقيفه بعد نحو 20 يوما، لكنّه أكد في جلسة المحاكمة أنه لا يتذكر الأفعال التي اقترفها!