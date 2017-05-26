أستاذ جامعي متهم بحمل سلاح اقتناه من سوق واد كنيس!

توبع أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، الخميس، أستاذ جامعي بكلية الحقوق سعيد حمدين، متحصل على عدة شهادات جامعية، وبصدد تحضيره شهادة دكتوراه، بتهمة حمل سلاح محظور دون مبرر شرعي، عقب توقيفه مؤخرا من قبل مصالح أمن العاصمة بالطريق العمومي، وبإخضاعه للملامسة الجسدية، ضُبط بحوزته سلاح محظور من نوع "كيتور" مخبأ بكيس بلاستيكي، ليتم على إثرها متابعته قضائيا وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.

وبمثوله أمام هيئة المحكمة، أكد أنه اقتناه من سوق واد كنيس بمبلغ 6000 دج بحسن نية، من أجل وضعه في البيت كتحفة، لا أكثر و لا أقل، وهذا ما جاء به دفاعه خلال مرافعته، ملتمسا إفادة موكله بالبراءة، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة نافذة. وتبقى القضية في النظر إلى جلسة 13 جوان المقبل.