توبع أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، الخميس، أستاذ جامعي بكلية الحقوق سعيد حمدين، متحصل على عدة شهادات جامعية، وبصدد تحضيره شهادة دكتوراه، بتهمة حمل سلاح محظور دون مبرر شرعي، عقب توقيفه مؤخرا من قبل مصالح أمن العاصمة بالطريق العمومي، وبإخضاعه للملامسة الجسدية، ضُبط بحوزته سلاح محظور من نوع "كيتور" مخبأ بكيس بلاستيكي، ليتم على إثرها متابعته قضائيا وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
وبمثوله أمام هيئة المحكمة، أكد أنه اقتناه من سوق واد كنيس بمبلغ 6000 دج بحسن نية، من أجل وضعه في البيت كتحفة، لا أكثر و لا أقل، وهذا ما جاء به دفاعه خلال مرافعته، ملتمسا إفادة موكله بالبراءة، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة نافذة. وتبقى القضية في النظر إلى جلسة 13 جوان المقبل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1إمام يؤذن قبل موعد الإفطار بساعة في أم البواقي
2هكذا عاش سكان الدبداب الجزائرية الرعب خلال "رمضان المشانق" سنة 1984
3التحقيق عبر 21 ولاية لفكّ لغز قضية 115 سيارة مسروقة!
4هبة شعبية كبرى للبحث عن الطفل المختفي بلال بتقرت
5جرح 4 عناصر من الدرك في اعتداء وادي الجمعة
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
عمار يزلي
الأذان مُضرّ بالصحة والباك!
جمال لعلامي
صدقية راديو طروطوار!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح في شهر الصّيام!
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
أستاذ جامعي متهم بحمل سلاح اقتناه من سوق واد كنيس!
قدور. ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
توبع أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، الخميس، أستاذ جامعي بكلية الحقوق سعيد حمدين، متحصل على عدة شهادات جامعية، وبصدد تحضيره شهادة دكتوراه، بتهمة حمل سلاح محظور دون مبرر شرعي، عقب توقيفه مؤخرا من قبل مصالح أمن العاصمة بالطريق العمومي، وبإخضاعه للملامسة الجسدية، ضُبط بحوزته سلاح محظور من نوع "كيتور" مخبأ بكيس بلاستيكي، ليتم على إثرها متابعته قضائيا وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
تغطيات ذات صلة
أستاذ جامعي متهم بحمل سلاح اقتناه من سوق واد كنيس!
إدانة شابّ تحايل على رجال الشرطة واسترجع رخصة السياقة!
جرح 4 عناصر من الدرك في اعتداء وادي الجمعة
توقيف تاجري مخدرات بغرداية
هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بسكرة
وبمثوله أمام هيئة المحكمة، أكد أنه اقتناه من سوق واد كنيس بمبلغ 6000 دج بحسن نية، من أجل وضعه في البيت كتحفة، لا أكثر و لا أقل، وهذا ما جاء به دفاعه خلال مرافعته، ملتمسا إفادة موكله بالبراءة، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة نافذة. وتبقى القضية في النظر إلى جلسة 13 جوان المقبل.