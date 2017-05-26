أدرج خبير القضايا الأمنية الدكتور نسيم بلهول، الاشتباكات المسجلة سهرة الأربعاء، بمنطقة الأربعاء بالبليدة، في خانة "الجريمة المنظمة" وليس "العمليات الإرهابية"، قائلا إن شبكات المخدرات والجريمة تنشط في الولايات المسماة بـ"مناطق المال" بكل من البليدة وعين الدفلى والمدية، ويستغلون شهر رمضان للتزود بالمؤونة، رافضا القول إن الاعتداء على عناصر الدرك المسجل بعد الإفطار، يشكّل "عودة للجماعات الإرهابية إلى الواجهة".
وأوضح الدكتور نسيم بلهول، في تصريح لـ"الشروق" أن مثل هذه الجماعات يزداد نشاطها في شهر رمضان ومع حلول فصل الصيف وتزامنا مع المناسبات الدينية بالدرجة الأولى، محاولة لإثبات نظرية استمرار العمليات الإرهابية، رغم الطوق الأمني المحكم في هذه المناطق، والتي ظلت إلى وقت قريب منطقة رمادية بالنسبة إلى عناصر الأمن ـ في إشارة منه إلى منطقة الأربعاء بالبليدة ـ متهما مزيجا من عصابات الجريمة المنظمة وشبكات المخدرات بالوقوف وراء اعتداءات كهذه.
وقال بلهول إن الاشتباكات العنيفة والمشادة بين هذه الجماعات ومصالح الأمن، تؤدي إلى تصاعد هذه الخلايا النائمة إلى السطح، مشيرا إلى أن منطقة الأربعاء بالبليدة، التي كانت في سنوات مضت منطقة "ساخنة" وتعرضت إلى محاولات ومناورات عدة أصبحت اليوم منطقة عسكرية يقظة، لمجابهة ما يتعرض له السكان من تحالف العصابات، مؤكدا أنه لا يمكن إسقاط ما عاشته المنطقة في العشرية السوداء على ما حدث سهرة أول أمس، واصفا إياه بـ"لا حدث في الأجندة الأمنية".
ودعا الخبير نفسه إلى التمييز بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في مثلث الإرهاب، والتي تستهدف السكنات المدنية بالدرجة الأولى، مشددا على أن مثل هذه الخلايا عادة ما تعمل على التزود بالمال في شهر رمضان وفصل الصيف، وهناك تموقع جغرافي واضح لمكان انتشارها، مصرحا "مثلث البليدة عين الدفلى والمدية هو أكثر المناطق انتشارا لها، وهو ما يمكن أن نستنتجه بالعودة للوراء واسترجاع سيناريوهات الاعتداءات المسجلة في شهر رمضان وبمثل هذه المناطق".
للإشارة، تعرضت دورية للدرك الوطني، بمنطقة وادي جمعة بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، الأربعاء، في حدود الساعة العاشرة ليلا، لإطلاق ناري من طرف مجموعة إرهابية، وكشفت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن إصابة 4 عناصر من الدورية بجروح خفيفة، ليتم إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي، وأضاف نفس البيان، أن قوات الجيش قامت بتطويق وتمشيط المنطقة وأنها تبحث عن المجرمين.
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خبير القضايا الأمنية الدكتور نسيم بلهول لـ"الشروق":
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إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
أدرج خبير القضايا الأمنية الدكتور نسيم بلهول، الاشتباكات المسجلة سهرة الأربعاء، بمنطقة الأربعاء بالبليدة، في خانة "الجريمة المنظمة" وليس "العمليات الإرهابية"، قائلا إن شبكات المخدرات والجريمة تنشط في الولايات المسماة بـ"مناطق المال" بكل من البليدة وعين الدفلى والمدية، ويستغلون شهر رمضان للتزود بالمؤونة، رافضا القول إن الاعتداء على عناصر الدرك المسجل بعد الإفطار، يشكّل "عودة للجماعات الإرهابية إلى الواجهة".
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وأوضح الدكتور نسيم بلهول، في تصريح لـ"الشروق" أن مثل هذه الجماعات يزداد نشاطها في شهر رمضان ومع حلول فصل الصيف وتزامنا مع المناسبات الدينية بالدرجة الأولى، محاولة لإثبات نظرية استمرار العمليات الإرهابية، رغم الطوق الأمني المحكم في هذه المناطق، والتي ظلت إلى وقت قريب منطقة رمادية بالنسبة إلى عناصر الأمن ـ في إشارة منه إلى منطقة الأربعاء بالبليدة ـ متهما مزيجا من عصابات الجريمة المنظمة وشبكات المخدرات بالوقوف وراء اعتداءات كهذه.
وقال بلهول إن الاشتباكات العنيفة والمشادة بين هذه الجماعات ومصالح الأمن، تؤدي إلى تصاعد هذه الخلايا النائمة إلى السطح، مشيرا إلى أن منطقة الأربعاء بالبليدة، التي كانت في سنوات مضت منطقة "ساخنة" وتعرضت إلى محاولات ومناورات عدة أصبحت اليوم منطقة عسكرية يقظة، لمجابهة ما يتعرض له السكان من تحالف العصابات، مؤكدا أنه لا يمكن إسقاط ما عاشته المنطقة في العشرية السوداء على ما حدث سهرة أول أمس، واصفا إياه بـ"لا حدث في الأجندة الأمنية".
ودعا الخبير نفسه إلى التمييز بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في مثلث الإرهاب، والتي تستهدف السكنات المدنية بالدرجة الأولى، مشددا على أن مثل هذه الخلايا عادة ما تعمل على التزود بالمال في شهر رمضان وفصل الصيف، وهناك تموقع جغرافي واضح لمكان انتشارها، مصرحا "مثلث البليدة عين الدفلى والمدية هو أكثر المناطق انتشارا لها، وهو ما يمكن أن نستنتجه بالعودة للوراء واسترجاع سيناريوهات الاعتداءات المسجلة في شهر رمضان وبمثل هذه المناطق".
للإشارة، تعرضت دورية للدرك الوطني، بمنطقة وادي جمعة بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، الأربعاء، في حدود الساعة العاشرة ليلا، لإطلاق ناري من طرف مجموعة إرهابية، وكشفت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن إصابة 4 عناصر من الدورية بجروح خفيفة، ليتم إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي، وأضاف نفس البيان، أن قوات الجيش قامت بتطويق وتمشيط المنطقة وأنها تبحث عن المجرمين.