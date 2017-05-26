بعد حلقة "الشيعة" التي أثارت جدلا واسعا.. أنس تينا لـ"الشروق": صفحات "الفايسبوك" الفلسطينية تروج لبرامج الشروق وتتفاعل مع "التجربة 2"

بعد الجدل الكبير الذي أثارته حلقة "الشيعة" وردود فعل الشارع الجزائري تجاه هذا الموضوع الشائك، جاءت حلقة "فلسطين" التي قدمها "اليوتيوبر" أنس تينا عبر برنامجه "التجربة2"، لتبيّن الحب الكبير الذي يكنّه الجزائريون لفلسطين - سواء من خلال الناس الذين شاركوا بآرائهم أو المشاهدين عبر تعليقاتهم على الحلقة - الفلسطينية.

أنس تينا الذي تحدثت إليه "الشروق"، قال إن اللسان يعجز عن الكلام من شدة ردود الفعل الإيجابية التي سجلتها حلقات "التجربة2" حتى الآن، وعلى وجـه الخصوص حلقة "فلسطين" التي قال بشأنها: "الحمد لله، الحلقة تلقت استحسانا كبيرا من طرف الجمهور الذي تابعها.

كما أن الحلقة تم تداولها مباشرة بعد عرضها على قنوات "الشروقTV" من طرف صفحات "الفايسبوك" الفلسطينية، حيث تفاجأت في الصبيحة التي تلت بث الحلقة، بآلاف الرسائل تتهاطل عليّ من داخل فلسطين عبارة عن رسائل شكر للشعب الجزائري.. وإن شاء الله ما تزال هناك حلقات أخرى قوية سنرصد من خلالها سلوك الجزائريين وتفاعلهم مع القضايا التي سنطرحها".

ويضيف أنس قائلا: "بالنسبة إلى برنامج "التجربة2" هذا العام، ففي حقيقة الأمر هو ليس للتعبير عن رأينا، إنما أردناه مرآة عاكسة للواقع الجزائري.. وإن لاحظتم ففي هذا الموسم تفاديت الإدلاء برأيي في آخر الحلقة واكتفيت بالتذكير بما حصل حتى أكون حياديا في موقفي". لافتا: "ربما لاحظتم تحسنا من الناحية التقنية للتجربة هذا العام، فبخلاف السنة الماضية التي تضمنت حلقات جميلة جدا وأخرى ـ صراحة- لم تكن في المستوى المطلوب بسبب ضيق الوقت وضغط العمل.. هذا الموسم إن شاء الله سنحاول المحافظة على مستوى عال لجميع الحلقات.

بالنسبة إلى برنامج الكاميرا الخفية "المفاوض" الذي يبث على "الشروق نيوز"، والذي لقيت حلقاته صدى طيبا حتى الآن، يقول أنس تينا: "التصوير كان بمقر "راديو الشروق"، حيث استغرق التصوير نحو أسبوع.. كنا نبدأ يوميا من السادسة صباحا إلى السابعة مساء، وقد كانت عديد الحلقات جميلة كما هو الشأن مع الفنانة ظريفة والدكتور لوط بوناطيرو الذي اكتشفت طيبته، كما كانت أوقات تأثرنا فيها ببكاء نعيمة عبابسة وفريدة آيت قاسي.