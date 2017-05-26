ظهرت في مسلسل "السماح" بعد 30 سنة من الغياب

التقشف يمنع الفنانة نورية من العودة إلى التلفزيون

date 2017/06/01 views 251 comments 0
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icon-writer زهية.م

صحافية مختصة في الشؤون الثقافية

سقط مسلسل "السماح" لسيدي علي بن سالم من الشبكة الرمضانية للتلفزيون الجزائري، بسبب الغلاف المالي المخصص لشراء الأعمال، حيث حرم التقشف جمهور الفنانة القديرة نورية من الإطلالة على جمهورها عبر التلفزيون بعد غياب دام 30 سنة، وكان آخر ظهور لها في مسلسل المصير رفقة جمال فزاز.

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مسلسل السماح دراما اجتماعية من 10 حلقات يعالج قصة واقعية تدور حول مشاكل العائلات الجزائرية في الميراث صور وقائعها بمدينة تنس وجمعت نخبة من الوجوه الفنية على غرار مدني نعمون، عبد الحميد رابية، نادية طالبي، زينب عراس. العمل يعتبر تجربة أولى في الإخراج لسيد علي بن سالم الذي سبق أن تناول القصية في فيلم قبل تحويله إلى مسلسل.

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