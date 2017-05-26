سقط مسلسل "السماح" لسيدي علي بن سالم من الشبكة الرمضانية للتلفزيون الجزائري، بسبب الغلاف المالي المخصص لشراء الأعمال، حيث حرم التقشف جمهور الفنانة القديرة نورية من الإطلالة على جمهورها عبر التلفزيون بعد غياب دام 30 سنة، وكان آخر ظهور لها في مسلسل المصير رفقة جمال فزاز.
مسلسل السماح دراما اجتماعية من 10 حلقات يعالج قصة واقعية تدور حول مشاكل العائلات الجزائرية في الميراث صور وقائعها بمدينة تنس وجمعت نخبة من الوجوه الفنية على غرار مدني نعمون، عبد الحميد رابية، نادية طالبي، زينب عراس. العمل يعتبر تجربة أولى في الإخراج لسيد علي بن سالم الذي سبق أن تناول القصية في فيلم قبل تحويله إلى مسلسل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1لم أتلق أي تعليمة سياسية في تناول سيرة ابن باديس
2التقشف يمنع الفنانة نورية من العودة إلى التلفزيون
3عجزت عن تحضير "الكسكسي" للسحور بسبب مرض والدتي
Français English
الرأي
ياسين معلومي
قنابل موقوتة فوق مكتب رئيس "الفاف"
ناصر الدين الميلي
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
عمار يزلي
الأذان مُضرّ بالصحة والباك!
جمال لعلامي
صدقية راديو طروطوار!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح في شهر الصّيام!
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
ظهرت في مسلسل "السماح" بعد 30 سنة من الغياب
التقشف يمنع الفنانة نورية من العودة إلى التلفزيون
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
سقط مسلسل "السماح" لسيدي علي بن سالم من الشبكة الرمضانية للتلفزيون الجزائري، بسبب الغلاف المالي المخصص لشراء الأعمال، حيث حرم التقشف جمهور الفنانة القديرة نورية من الإطلالة على جمهورها عبر التلفزيون بعد غياب دام 30 سنة، وكان آخر ظهور لها في مسلسل المصير رفقة جمال فزاز.
تغطيات ذات صلة
التقشف يمنع الفنانة نورية من العودة إلى التلفزيون
عجزت عن تحضير "الكسكسي" للسحور بسبب مرض والدتي
نسيت زوجي قبيل أذان المغرب بسبب انشغالي بالطبخ
"الألفية الثالثة" تكرّم بوعزارة وبهلول في "بيت بشطارزي"
لست مجنونا لأكسر ذراعي مقابل المال يا طوني خليفة
مسلسل السماح دراما اجتماعية من 10 حلقات يعالج قصة واقعية تدور حول مشاكل العائلات الجزائرية في الميراث صور وقائعها بمدينة تنس وجمعت نخبة من الوجوه الفنية على غرار مدني نعمون، عبد الحميد رابية، نادية طالبي، زينب عراس. العمل يعتبر تجربة أولى في الإخراج لسيد علي بن سالم الذي سبق أن تناول القصية في فيلم قبل تحويله إلى مسلسل.