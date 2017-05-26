تزامنا ودخول شهر رمضان تم بولاية المسيلة، فتح مساجد لأداء صلاة الجمعة وإعطاء رخص استثنائية من أجل صلاة التراويح، بالإضافة إلى الاستعانة بقراء من حفظة كتاب الله من أجل تأطيرها ولمساعدة أئمة القطاع حسب ما أكده مدير الشؤون الدينية بالولاية يوسف بارود في اتصال مع "الشروق".
واستنادا إلى المتحدث ذاته، فقد تم افتتاح 5 مساجد لأداء صلاة الجمعة.. مسجد السلام بمدينة بوسعادة، الإمام مالك بأولاد دراج، واثنان آخران بعاصمة الولاية، وكذا مسجد النور بسيدي عيسى الذي تكفل أحد المحسنين بإنجازه من ماله الخاص بقيمة مالية تقدر بـ 23 مليار سنتيم وسلمه لمصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.
كما تم خلال الشهر الفضيل منح الترخيص لـ 20 مسجدا لأداء الصلوات الخمس والتراويح وذلك للتخفيف عن المصلين والتقليل من مشقة التنقل نحو مساجد بعيدة، خصوصا بعد التوسع العمراني اللافت وفصل الحرارة وذلك بعد الموافقة المسبقة للجهات التقنية.
وتم وفق المسؤول الأول عن القطاع بعاصمة الحضنة الاستعانة بـ 192 قارئ لتأطير صلاة التراويح من حفظة كتاب الله من أبناء الولاية، إضافة إلى أئمة القطاع وذلك لتشجيعهم على تأطير الصلوات.
وفي سياق العمل التضامني الذي دأبت ذات الجهات عليه تزامنا وشهر رمضان فقد تم حسب المتحدث ذاته مجلس سبل الخيرات التابع لمؤسسة المسجد وبالتنسيق مع الإذاعة المحلية إطلاق "راديوطون" ومع رؤساء الدوائر لتوزيع 3 آلاف قفة تتكون من مواد غذائية، كما أسهم صندوق الزكاة بحوالات بريدية في إطار العملية التضامنية في حدود 3.3 ملايير سنتيم.
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افتتاح 5 مساجد لصلاة الجمعة
192 قارئ وفتح 20 مسجدا لأداء صلاة التراويح بالمسيلة
قرطي أحمد
تزامنا ودخول شهر رمضان تم بولاية المسيلة، فتح مساجد لأداء صلاة الجمعة وإعطاء رخص استثنائية من أجل صلاة التراويح، بالإضافة إلى الاستعانة بقراء من حفظة كتاب الله من أجل تأطيرها ولمساعدة أئمة القطاع حسب ما أكده مدير الشؤون الدينية بالولاية يوسف بارود في اتصال مع "الشروق".
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192 قارئ وفتح 20 مسجدا لأداء صلاة التراويح بالمسيلة
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واستنادا إلى المتحدث ذاته، فقد تم افتتاح 5 مساجد لأداء صلاة الجمعة.. مسجد السلام بمدينة بوسعادة، الإمام مالك بأولاد دراج، واثنان آخران بعاصمة الولاية، وكذا مسجد النور بسيدي عيسى الذي تكفل أحد المحسنين بإنجازه من ماله الخاص بقيمة مالية تقدر بـ 23 مليار سنتيم وسلمه لمصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.
كما تم خلال الشهر الفضيل منح الترخيص لـ 20 مسجدا لأداء الصلوات الخمس والتراويح وذلك للتخفيف عن المصلين والتقليل من مشقة التنقل نحو مساجد بعيدة، خصوصا بعد التوسع العمراني اللافت وفصل الحرارة وذلك بعد الموافقة المسبقة للجهات التقنية.
وتم وفق المسؤول الأول عن القطاع بعاصمة الحضنة الاستعانة بـ 192 قارئ لتأطير صلاة التراويح من حفظة كتاب الله من أبناء الولاية، إضافة إلى أئمة القطاع وذلك لتشجيعهم على تأطير الصلوات.
وفي سياق العمل التضامني الذي دأبت ذات الجهات عليه تزامنا وشهر رمضان فقد تم حسب المتحدث ذاته مجلس سبل الخيرات التابع لمؤسسة المسجد وبالتنسيق مع الإذاعة المحلية إطلاق "راديوطون" ومع رؤساء الدوائر لتوزيع 3 آلاف قفة تتكون من مواد غذائية، كما أسهم صندوق الزكاة بحوالات بريدية في إطار العملية التضامنية في حدود 3.3 ملايير سنتيم.