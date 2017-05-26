أمريكي يعلن إسلامه بالزاوية التجانية بعين تموشنت

date 2017/06/02 views 108 comments 0
author-picture

icon-writer أمين بلحية

أعلن، ليلة الخامس من رمضان الأمريكي ريتشاد، اعتناقه الإسلام بالزاوية التجانية بعين تموشنت، وسط حضور غفير من جموع المصلين.

icon-links تغطيات ذات صلة

ريتشاد أمريكي في الخمسين سنة من عمره متذوق للجمال، أكد أنّ ما شده إلى الإسلام، بعد رحلة بحث طويلة في الكتب السماوية، هو القرآن الكريم ومخاطبته الإنسان دون وسائط، وبالتالي التواصل المباشر مع الله، مؤكدا على أنه يستمتع ويتأمل ويتدبر في نصوص القرآن الكريم ويأسف جدا لواقع المسلمين في العالم.

icon-tags
  • print