أمريكي يعلن إسلامه بالزاوية التجانية بعين تموشنت

أعلن، ليلة الخامس من رمضان الأمريكي ريتشاد، اعتناقه الإسلام بالزاوية التجانية بعين تموشنت، وسط حضور غفير من جموع المصلين.

ريتشاد أمريكي في الخمسين سنة من عمره متذوق للجمال، أكد أنّ ما شده إلى الإسلام، بعد رحلة بحث طويلة في الكتب السماوية، هو القرآن الكريم ومخاطبته الإنسان دون وسائط، وبالتالي التواصل المباشر مع الله، مؤكدا على أنه يستمتع ويتأمل ويتدبر في نصوص القرآن الكريم ويأسف جدا لواقع المسلمين في العالم.