تسبب له في عاهة مستديمة في اليد اليسرى 3 سنوات لشاب حاول قتل آخر خلال شجار عنيف بعنابة

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، صبيحة الخميس، على المتهم المدعو "ص. و" في عقده الثاني من العمر عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة إضرار بالضحية "ع. ف"، حيث وجه إليه ضربات كادت تكون قاتلة بواسطة سكين من الحجم الكبير فقطع أعصاب يده اليسرى ما تسبب له عجز دائم.

تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 26 سبتمبر 2016، حيث تلقت مصالح الأمن بالبوني شكوى رسمية من قبل الضحية المدعو "ف. ع" مفادها تعرضه للضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض من طرف المتهم "ص. و"، حيث أكد أنه تدخل لفك شجار وقع بين المشتكى منه والمسمى "ت. م". وفي تلك الأثناء قام الجاني بضرب الضحية بواسطة سكين على ذراعه الأيسر مسببا له جروحا بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى ابن رشد الجامعي وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 30 يوما.

وبعد سماع الضحية "ع. ف" أكد أنه تعرض للضرب بواسطة سلاح أبيض بتاريخ الوقائع، وأنه كان في الأثناء يقوم بجمع العلف الخاص بأضاحي العيد وعندها وقعت مشاجرة بين المتهم "ت. م" فتدخل هو ووالد هذا الأخير من أجل فك الشجار حينها قام بضربه بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير على ذراعه الأيسر وسبب له جرحا كبيرا وأجريت له عملية جراحية ليتبن بعدها أنه وبعد تقطع أعصاب يده فقد الحركة ما تسبب له في عاهة مستديمة. هيئة المحكمة استمعت خلال المحاكمة إلى كل الشهود وتصريحات الضحية حيث تبين أن المتهم قام فعلا بالجرم المنسوب إليه، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقه لتنطق محكمة الجنايات بالحكم المذكور أعلاه.