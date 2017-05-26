تعيش طالبات الإقامات الجامعية حياة رمضانية مختلفة لا تشبه الحياة العادية في المنزل، فيومياتهم الرمضانية تجمع بين عديد الأمور من الطبخ والتراويح وأخذ الوجبة جاهزة من المطعم الجامعي وغيرها من الأمور، ولنقل يوميات طالبات الإقامات الرمضانية قامت "الشروق" باستطلاع في إحدى الإقامات بالعاصمة.
كانت الساعة تُشير إلى الرابعة مساء، عندما بدأنا جولتنا الاستطلاعية على مستوى الإقامة الجامعية سعيد حمدين التابعة لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط، والتي تتواجد بها 3 آلاف طالبة جامعية، بعضهن تُفضلن الطبخ في الغرف باستعمال مختلف أجهزة الطبخ من طاهيات غازية وأخرى كهربائية وغيرها، حيث تعدن من الدراسة والامتحانات مباشرة إلى الطبخ في الغرف والأروقة، والكثير منهن تلجأن إلى المطعم الجامعي الذي يفتح أبوابه في غالبية الإقامات على الساعة الرابعة أو الخامسة مساء ويستمر إلى غاية السابعة بعدما يوزع وجبة الفطور على الطلبة والطالبات، حيث اتجهنا إلى المطعم الجامعي لنجد الطالبات تترددن مجموعة تلو الأخرى على المطعم وتتسابقن من أجل الظفر بالأماكن الأولى في الطوابير للحصول على وجبة الإفطار، ولم تمر نصف ساعة حتى امتلأ المطعم رأسا على عقب بالطالبات، ليخرج بعدها عمال المطبخ يحملون كميات كبيرة من الأطعمة والتي لم تكن تقتصر على أكلة واحدة وإنما عديد الأكلات الشهية مثل "الشربة فريك" و"طاجين الحلو"، وأكلة ثالثة تضاف إليها السلطة وفاكهة الخوخ مع علبة ياوورت.
وما إن دقت الخامسة تماما، حتى باشر العمال المكلفون بتوزيع الوجبة والبالغ عددهم 24 عاملا، بتقديم مختلف الأكلات للطالبات بشكل منتظم في 3 طوابير، واستمرت العملية إلى تمام السابعة مساء، ولاحظنا أن بعض الطالبات أخذن وجبة الفطور لمرتين، حيث حضرن في الصفوف الأولى وأخذن الوجبة ثم عدن بعد ساعة وغيرن الطابور وحصلن على الوجبة للمرة الثانية..
طالبات يعاودن طهي الوجبات الجامعية
وبعد ربع ساعة من انتهاء عملية توزيع الوجبة، خرجنا من المطعم تاركين خلفنا بعض الطالبات اللائي كن يجمعن الخبز، واتجهنا إلى غرف الطالبات للاطلاع على الأجواء الرمضانية هناك، حيث تفاجأنا بعدد كبير من الطالبات تحضرن وجبة الفطور بمفردهن حيث كن تجرين على قدم وساق، وكانت الطاهيات الغازية منتشرة في مختلف الأروقة، ولدى حديثنا مع بعضهن صرحنا "للشروق"، أنهن يفضلن الطبخ بمفردهن لتفادي طوابير المطعم، فيما صرحت أخريات أنهن تلجأن للمطعم وتحضرن الأكلات التي تُقدم لهن وتُعدن تحضيرها بالطريقة التي تناسبهن، بإضافة بعض التوابل والخضر واللحوم حتى يتحسن مذاقها.
طبّاخات في النهار ومصليات في الليل
تجولنا في مختلف غرف وأروقة الإقامة إلى غاية أن حان وقت الإفطار، حيث تناولنا وجبة الفُطور مع بعض الطالبات اللائي اجتمعن مع بعضهن على طاولة واحدة ووضعت كل واحدة منهن الطبق الذي حضرته، وبعد الإفطار قصة أخرى للطالبات، حيث تجتمع بعض الطالبات في نادي الإقامة لمشاهدة التلفاز مع بعضهن بينما تجتمع أخريات في مصلى الإقامة حيث يؤدين صلاة التراويح مع بعضهن، إلى غاية الحادية عشر ليلا ليتجهن بعدها إلى المطعم مرة ثانية من أجل الحصول على وجبة السحور والتي تجمع بين "المسفوف" والحليب أو اللبن مع التمر وبعض الحلويات ويستمر العمال في توزيع وجبة السحور إلى غاية الواحدة صباحا، ليغلق بعدها المطعم أبوابه.
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طالبات تدعمنها بالتوابل والخصر واللحم حتى تصلح للأكل
مطابخ جماعية في غرف النوم للهروب من الطوابير
آمال عيساوي
تعيش طالبات الإقامات الجامعية حياة رمضانية مختلفة لا تشبه الحياة العادية في المنزل، فيومياتهم الرمضانية تجمع بين عديد الأمور من الطبخ والتراويح وأخذ الوجبة جاهزة من المطعم الجامعي وغيرها من الأمور، ولنقل يوميات طالبات الإقامات الرمضانية قامت "الشروق" باستطلاع في إحدى الإقامات بالعاصمة.
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كانت الساعة تُشير إلى الرابعة مساء، عندما بدأنا جولتنا الاستطلاعية على مستوى الإقامة الجامعية سعيد حمدين التابعة لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط، والتي تتواجد بها 3 آلاف طالبة جامعية، بعضهن تُفضلن الطبخ في الغرف باستعمال مختلف أجهزة الطبخ من طاهيات غازية وأخرى كهربائية وغيرها، حيث تعدن من الدراسة والامتحانات مباشرة إلى الطبخ في الغرف والأروقة، والكثير منهن تلجأن إلى المطعم الجامعي الذي يفتح أبوابه في غالبية الإقامات على الساعة الرابعة أو الخامسة مساء ويستمر إلى غاية السابعة بعدما يوزع وجبة الفطور على الطلبة والطالبات، حيث اتجهنا إلى المطعم الجامعي لنجد الطالبات تترددن مجموعة تلو الأخرى على المطعم وتتسابقن من أجل الظفر بالأماكن الأولى في الطوابير للحصول على وجبة الإفطار، ولم تمر نصف ساعة حتى امتلأ المطعم رأسا على عقب بالطالبات، ليخرج بعدها عمال المطبخ يحملون كميات كبيرة من الأطعمة والتي لم تكن تقتصر على أكلة واحدة وإنما عديد الأكلات الشهية مثل "الشربة فريك" و"طاجين الحلو"، وأكلة ثالثة تضاف إليها السلطة وفاكهة الخوخ مع علبة ياوورت.
وما إن دقت الخامسة تماما، حتى باشر العمال المكلفون بتوزيع الوجبة والبالغ عددهم 24 عاملا، بتقديم مختلف الأكلات للطالبات بشكل منتظم في 3 طوابير، واستمرت العملية إلى تمام السابعة مساء، ولاحظنا أن بعض الطالبات أخذن وجبة الفطور لمرتين، حيث حضرن في الصفوف الأولى وأخذن الوجبة ثم عدن بعد ساعة وغيرن الطابور وحصلن على الوجبة للمرة الثانية..
طالبات يعاودن طهي الوجبات الجامعية
وبعد ربع ساعة من انتهاء عملية توزيع الوجبة، خرجنا من المطعم تاركين خلفنا بعض الطالبات اللائي كن يجمعن الخبز، واتجهنا إلى غرف الطالبات للاطلاع على الأجواء الرمضانية هناك، حيث تفاجأنا بعدد كبير من الطالبات تحضرن وجبة الفطور بمفردهن حيث كن تجرين على قدم وساق، وكانت الطاهيات الغازية منتشرة في مختلف الأروقة، ولدى حديثنا مع بعضهن صرحنا "للشروق"، أنهن يفضلن الطبخ بمفردهن لتفادي طوابير المطعم، فيما صرحت أخريات أنهن تلجأن للمطعم وتحضرن الأكلات التي تُقدم لهن وتُعدن تحضيرها بالطريقة التي تناسبهن، بإضافة بعض التوابل والخضر واللحوم حتى يتحسن مذاقها.
طبّاخات في النهار ومصليات في الليل
تجولنا في مختلف غرف وأروقة الإقامة إلى غاية أن حان وقت الإفطار، حيث تناولنا وجبة الفُطور مع بعض الطالبات اللائي اجتمعن مع بعضهن على طاولة واحدة ووضعت كل واحدة منهن الطبق الذي حضرته، وبعد الإفطار قصة أخرى للطالبات، حيث تجتمع بعض الطالبات في نادي الإقامة لمشاهدة التلفاز مع بعضهن بينما تجتمع أخريات في مصلى الإقامة حيث يؤدين صلاة التراويح مع بعضهن، إلى غاية الحادية عشر ليلا ليتجهن بعدها إلى المطعم مرة ثانية من أجل الحصول على وجبة السحور والتي تجمع بين "المسفوف" والحليب أو اللبن مع التمر وبعض الحلويات ويستمر العمال في توزيع وجبة السحور إلى غاية الواحدة صباحا، ليغلق بعدها المطعم أبوابه.