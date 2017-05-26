نظرت محكمة الشراقة، خلال الأسبوع الأول من شهر الرحمة والغفران في عدة قضايا سرقة وشجارات وضرب للأصول لأتفه الأسباب، طغت عليها الطرافة الممزوجة بالازدراء والتأسف للسلوكات غير السوية من طرف الشباب وحتى الشيوخ والعجائز.
حيث فصل القاضي الجزائي في قضية السرقة التي تورط فيه شابان في العقد الثاني من العمر اللذان انتهزا الدقائق الأخيرة قبل أذان الإفطار لتنفيذ عملية السرقة على محل تجاري لبيع الهواتف النقالة، وبفضل أحد الجيران الذي تفطن للأمر وأبلغ صاحب المحل الذي بدوره أعلم رجال الشرطة ألقي القبض على اللصين اللذين أدينا بالحبس لمدة سنة.
قضية أخرى تورط فيها شيخ، تشاجر مع زوجته وابنته بسبب الوجبة الثانية للإفطار، حيث طلب منهما تحضير وجبة اشتهاها فلم يلبيا طلبه الأمر الذي جعله يتشاجر معهما لدرجة ضربهما بعصا المكنسة وتسبب لهما في عجز عن العمل لمدة 3 أيام. ومثل مدمن أمام المحكمة بتهمة ضرب والديه وهي الوقائع التي بدأت قبل بضع ساعات من أذان المغرب، حيث طلب من والدته منحه مبلغا من المال لشراء قطعة مخدرات فرفضت منحه إياه، طالبة منه انتهاز الفرصة في الشهر الكريم للإقلاع من تعاطي هذه السموم غير أنه دخل في نوبة عصبية جعلته يرفع يده عليه ويدفعها أرضا وعندما تدخل والده لوضع حد لتصرفاته قام بالاعتداء عليه، للإشارة صفح الوالدان عن فلذة كبدهما، طالبين من القاضي الإفراج عنه. ووعد المتهم بالذهاب إلى المستشفى للعلاج من الإدمان. وقد أدين بعقوبة مع وقف التنفيذ.
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أغلبها بسبب الإدمان على المخدرات
شجارات وسرقات وضرب للأصول في الأسبوع الأول من رمضان
حورية.ب
نظرت محكمة الشراقة، خلال الأسبوع الأول من شهر الرحمة والغفران في عدة قضايا سرقة وشجارات وضرب للأصول لأتفه الأسباب، طغت عليها الطرافة الممزوجة بالازدراء والتأسف للسلوكات غير السوية من طرف الشباب وحتى الشيوخ والعجائز.
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حيث فصل القاضي الجزائي في قضية السرقة التي تورط فيه شابان في العقد الثاني من العمر اللذان انتهزا الدقائق الأخيرة قبل أذان الإفطار لتنفيذ عملية السرقة على محل تجاري لبيع الهواتف النقالة، وبفضل أحد الجيران الذي تفطن للأمر وأبلغ صاحب المحل الذي بدوره أعلم رجال الشرطة ألقي القبض على اللصين اللذين أدينا بالحبس لمدة سنة.
قضية أخرى تورط فيها شيخ، تشاجر مع زوجته وابنته بسبب الوجبة الثانية للإفطار، حيث طلب منهما تحضير وجبة اشتهاها فلم يلبيا طلبه الأمر الذي جعله يتشاجر معهما لدرجة ضربهما بعصا المكنسة وتسبب لهما في عجز عن العمل لمدة 3 أيام. ومثل مدمن أمام المحكمة بتهمة ضرب والديه وهي الوقائع التي بدأت قبل بضع ساعات من أذان المغرب، حيث طلب من والدته منحه مبلغا من المال لشراء قطعة مخدرات فرفضت منحه إياه، طالبة منه انتهاز الفرصة في الشهر الكريم للإقلاع من تعاطي هذه السموم غير أنه دخل في نوبة عصبية جعلته يرفع يده عليه ويدفعها أرضا وعندما تدخل والده لوضع حد لتصرفاته قام بالاعتداء عليه، للإشارة صفح الوالدان عن فلذة كبدهما، طالبين من القاضي الإفراج عنه. ووعد المتهم بالذهاب إلى المستشفى للعلاج من الإدمان. وقد أدين بعقوبة مع وقف التنفيذ.