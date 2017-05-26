أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء "كاسنوس مهلة ورزنامة تصل إلى عام كامل لشركات البناء والأشغال العمومية والري التي لها مستحقات مالية غير محصلة، من أجل دفع اشتراكات المؤمن لهم عوض أجل 30 جوان الذي حدد سابقا.
وأفاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي في تصريح لـ "الشروق" بأنه التقى بالمدير العام لمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي يوسف عاشق بخصوص موضع تحديد 30 جوان كآخر أجل للشركات لدفع اشتراكات المؤمنين اجتماعيا لهذه السنة.
وأوضح المتحدث أن اللقاء عرف طرح إشكالية وجود آلاف المؤسسات في هذا القطاع التي لم تتحصل على مستحقاتها بعد والمؤسسات تواجه صعوبات حتى في دفع أجور الموظفين فما بالك بالاشتراكات الخاصة بالتأمين.
وذكر خلوفي، أنه لمس التزاما وتفهما لدى شوقي عاشق بخصوص التوصل لحل لشركات هذا القطاع، وكشف أنه تم التوصل لاتفاق قضى بمنح هذه الشركات مهلة كل حسب ما عليه من اشتراكات، يمكن أن تصل مدتها إلى غاية عام.
وحسب محدثنا يشترط على الشركات المعنية أن تقدم لوكالات كاسنوس عبر الوطن، إثباتا رسميا أن لديها مستحقات مالية لدى الدولة لم يتم تحصيلها بعد، من أجل الاستفادة من تمديد مهلة ورزنامة محددة لدفع الاشتراكات الخاصة بكاسنوس.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء قد أصدر بيانا قبل يومين ذكر فيه أن الشركات التي لم تدفع اشتراكات التأمين أمامها مهلة إلى غاية 30 جوان المقبل، مشيرا إلى أن الدفع سيكون ممكنا في شهر رمضان وحتى في الفترات الليلية.
وأكد مولود خلوفي لـ "الشروق"، الأربعاء، أن نحو 35 ألف مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري لا تزال تنتظر مستحقات مالية تصل قيمتها إلى 200 مليار دينار (نحو ملياري دولار).
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تخص شركات البناء والأشغال العمومية التي لها مستحقات لدى الدولة
مهلة تصل إلى عام لتسديد اشتراكات التأمين لدى كاسنوس
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء "كاسنوس مهلة ورزنامة تصل إلى عام كامل لشركات البناء والأشغال العمومية والري التي لها مستحقات مالية غير محصلة، من أجل دفع اشتراكات المؤمن لهم عوض أجل 30 جوان الذي حدد سابقا.
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وأفاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي في تصريح لـ "الشروق" بأنه التقى بالمدير العام لمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي يوسف عاشق بخصوص موضع تحديد 30 جوان كآخر أجل للشركات لدفع اشتراكات المؤمنين اجتماعيا لهذه السنة.
وأوضح المتحدث أن اللقاء عرف طرح إشكالية وجود آلاف المؤسسات في هذا القطاع التي لم تتحصل على مستحقاتها بعد والمؤسسات تواجه صعوبات حتى في دفع أجور الموظفين فما بالك بالاشتراكات الخاصة بالتأمين.
وذكر خلوفي، أنه لمس التزاما وتفهما لدى شوقي عاشق بخصوص التوصل لحل لشركات هذا القطاع، وكشف أنه تم التوصل لاتفاق قضى بمنح هذه الشركات مهلة كل حسب ما عليه من اشتراكات، يمكن أن تصل مدتها إلى غاية عام.
وحسب محدثنا يشترط على الشركات المعنية أن تقدم لوكالات كاسنوس عبر الوطن، إثباتا رسميا أن لديها مستحقات مالية لدى الدولة لم يتم تحصيلها بعد، من أجل الاستفادة من تمديد مهلة ورزنامة محددة لدفع الاشتراكات الخاصة بكاسنوس.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء قد أصدر بيانا قبل يومين ذكر فيه أن الشركات التي لم تدفع اشتراكات التأمين أمامها مهلة إلى غاية 30 جوان المقبل، مشيرا إلى أن الدفع سيكون ممكنا في شهر رمضان وحتى في الفترات الليلية.
وأكد مولود خلوفي لـ "الشروق"، الأربعاء، أن نحو 35 ألف مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري لا تزال تنتظر مستحقات مالية تصل قيمتها إلى 200 مليار دينار (نحو ملياري دولار).