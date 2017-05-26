قضى 36 شخصاً على الأقل، ليل الخميس الجمعة، اختناقاً في هجوم على كازينو في العاصمة الفلبينية مانيلا نفذه مسلح أضرم النار في المبنى قبل أن ينتحر، حسب ما أعلنت السلطات، الجمعة، مستبعدة أن يكون الهجوم عملاً إرهابياً.
وأصيب نحو خمسين شخصاً آخرين بجروح خلال التدافع الذي وقع عندما ساد الهلع بين رواد منتجع "ريزورتس وورلد مانيلا" القريب من مطار العاصمة الدولي.
وفتح المهاجم الذي قالت السلطات أنه لص يعاني من اضطرابات نفسية، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي النار داخل المبنى مستخدماً بندقية هجومية من طراز "إم4"، ثم أشعل النار في طاولة قمار، حسب قائد شرطة الفلبين رونالد ديلا روزا.
وفقد أثر الرجل في الفوضى والدخان والهلع وبدأت الشرطة عملية بحث عنه استمرت حتى الفجر داخل المجمع الذي يضم أيضاً مركزاً تجارياً. ثم عثر على جثة المهاجم المتفحمة داخل إحدى غرف الفندق بعد نحو خمس ساعات، حسب ديلا روزا.
وأعلنت الشرطة قبيل ظهر الجمعة، أنه تم العثور على جثث 36 شخصاً في الكازينو قضوا اختناقاً من الدخان الذي استحال ساماً بسبب اشتعال السجاد.
"اختناقاً"
وقال قائد شرطة مانيلا أوسكار ألبايالدي: "هناك 36 ضحية قضوا اختناقاً".
وتابع ديلا روزا، أن مطلق النار "أضرم النار في نفسه داخل إحدى غرف الفندق"، مضيفاً "لقد تمدد في سرير وغطى نفسه ببطانية سميكة ثم سكب عليها وقوداً على ما يبدو وأضرم النار بها".
وأكد ألبايالدي، أن مطلق النار لم يكن فلبينياً على الأرجح، مضيفاً "يبدو أنه أبيض ويتكلم الإنكليزية. كان أبيض وطويلاً، كان أجنبياً على الأرجح".
لكن ديلا روزا قال إن الأمر يتعلق على الأرجح بمحاولة سرقة باءت بالفشل، مشدداً على أن الرجل الذي لم تعلن هويته لم يستهدف أحداً وكان يريد فقط على ما يبدو سرقة فيش القمار.
وتابع ديلا روزا "يمكننا القول حالياً أن الأمر ليس هجوماً إرهابياً"، مضيفاً إنها "عملية سرقة نفذها على الأرجح شخص غير سوي".
واستبعد أيضاً المتحدث باسم الرئاسة آرنستو أبيلا الفرضية الإرهابية.
"طلقتان ناريتان"
وقال رئيس الشرطة الوطنية، أن المهاجم الذي يبدو أنه عمل بمفرده دخل إحدى قاعات القمار وأطلق النار على شاشة تلفزيون عملاقة، ثم سكب وقوداً على إحدى طاولات اللعب وأشعل النار فيها.
ومضى ديلا روزا يقول أن الرجل عبأ حقيبة ظهر بفيش القمار بقيمة 2.3 مليون دولار وتوجه بعدها إلى الفندق التابع للمجمع، لكنه تخلى عن حقيبته.
وأشار إلى وقوع 54 جريحاً، تم نقل 18 منهم إلى المستشفيات، إذ أن إصابات الآخرين كانت سطحية.
وأثار الحادث هلعاً بين رواد المنتجع الذين اعتقدوا أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي.
وروت ماريسيل نافارو الموظفة في المجمع لإذاعة "دي زد إم إم"، "كنت على وشك العودة إلى الطابق الثاني بعد انتهاء استراحتي عندما رأيت أشخاصاً يركضون"، مضيفة "بعض النزلاء كانوا يصرخون" إن الأمر يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وتابعت نافارو: "عندما شعرنا بالدخان، قررنا التوجه إلى مخارج الموقف. وقبل أن نخرج سمعنا طلقتين ناريتين وشاهدنا دخاناً كثيفاً في الطابق الأرضي".
وفرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأسبوع الماضي الأحكام العرفية في منطقة مينداناو جنوب البلاد لصد هجوم متواصل من مجموعة متشددة تابعة لـ"داعش" قتل فيه 171 شخصاً على الأقل.
وحذر دوتيرتي من إمكان فرض الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد.
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36 قتيلاً في هجوم داخل كازينو في مانيلا
أ ف ب - الشروق أونلاين
قضى 36 شخصاً على الأقل، ليل الخميس الجمعة، اختناقاً في هجوم على كازينو في العاصمة الفلبينية مانيلا نفذه مسلح أضرم النار في المبنى قبل أن ينتحر، حسب ما أعلنت السلطات، الجمعة، مستبعدة أن يكون الهجوم عملاً إرهابياً.
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وأصيب نحو خمسين شخصاً آخرين بجروح خلال التدافع الذي وقع عندما ساد الهلع بين رواد منتجع "ريزورتس وورلد مانيلا" القريب من مطار العاصمة الدولي.
وفتح المهاجم الذي قالت السلطات أنه لص يعاني من اضطرابات نفسية، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي النار داخل المبنى مستخدماً بندقية هجومية من طراز "إم4"، ثم أشعل النار في طاولة قمار، حسب قائد شرطة الفلبين رونالد ديلا روزا.
وفقد أثر الرجل في الفوضى والدخان والهلع وبدأت الشرطة عملية بحث عنه استمرت حتى الفجر داخل المجمع الذي يضم أيضاً مركزاً تجارياً. ثم عثر على جثة المهاجم المتفحمة داخل إحدى غرف الفندق بعد نحو خمس ساعات، حسب ديلا روزا.
وأعلنت الشرطة قبيل ظهر الجمعة، أنه تم العثور على جثث 36 شخصاً في الكازينو قضوا اختناقاً من الدخان الذي استحال ساماً بسبب اشتعال السجاد.
"اختناقاً"
وقال قائد شرطة مانيلا أوسكار ألبايالدي: "هناك 36 ضحية قضوا اختناقاً".
وتابع ديلا روزا، أن مطلق النار "أضرم النار في نفسه داخل إحدى غرف الفندق"، مضيفاً "لقد تمدد في سرير وغطى نفسه ببطانية سميكة ثم سكب عليها وقوداً على ما يبدو وأضرم النار بها".
وأكد ألبايالدي، أن مطلق النار لم يكن فلبينياً على الأرجح، مضيفاً "يبدو أنه أبيض ويتكلم الإنكليزية. كان أبيض وطويلاً، كان أجنبياً على الأرجح".
لكن ديلا روزا قال إن الأمر يتعلق على الأرجح بمحاولة سرقة باءت بالفشل، مشدداً على أن الرجل الذي لم تعلن هويته لم يستهدف أحداً وكان يريد فقط على ما يبدو سرقة فيش القمار.
وتابع ديلا روزا "يمكننا القول حالياً أن الأمر ليس هجوماً إرهابياً"، مضيفاً إنها "عملية سرقة نفذها على الأرجح شخص غير سوي".
واستبعد أيضاً المتحدث باسم الرئاسة آرنستو أبيلا الفرضية الإرهابية.
"طلقتان ناريتان"
وقال رئيس الشرطة الوطنية، أن المهاجم الذي يبدو أنه عمل بمفرده دخل إحدى قاعات القمار وأطلق النار على شاشة تلفزيون عملاقة، ثم سكب وقوداً على إحدى طاولات اللعب وأشعل النار فيها.
ومضى ديلا روزا يقول أن الرجل عبأ حقيبة ظهر بفيش القمار بقيمة 2.3 مليون دولار وتوجه بعدها إلى الفندق التابع للمجمع، لكنه تخلى عن حقيبته.
وأشار إلى وقوع 54 جريحاً، تم نقل 18 منهم إلى المستشفيات، إذ أن إصابات الآخرين كانت سطحية.
وأثار الحادث هلعاً بين رواد المنتجع الذين اعتقدوا أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي.
وروت ماريسيل نافارو الموظفة في المجمع لإذاعة "دي زد إم إم"، "كنت على وشك العودة إلى الطابق الثاني بعد انتهاء استراحتي عندما رأيت أشخاصاً يركضون"، مضيفة "بعض النزلاء كانوا يصرخون" إن الأمر يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وتابعت نافارو: "عندما شعرنا بالدخان، قررنا التوجه إلى مخارج الموقف. وقبل أن نخرج سمعنا طلقتين ناريتين وشاهدنا دخاناً كثيفاً في الطابق الأرضي".
وفرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأسبوع الماضي الأحكام العرفية في منطقة مينداناو جنوب البلاد لصد هجوم متواصل من مجموعة متشددة تابعة لـ"داعش" قتل فيه 171 شخصاً على الأقل.
وحذر دوتيرتي من إمكان فرض الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد.