سخرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، تشكيلا أمنيا خاصا يضم 5000 دركي لتنفيذ المخطط الإستثنائي الصيفي (مخطط دلفين) المتزامن وشهر رمضان لضمان تأمين وحماية الأشخاص والممتلكات.
وأوضح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، لبئر توتة الرائد مراح لمين، على هامش زيارة إعلامية نحو العديد من نقاط المراقب والدوريات والحواجز الأمنية ومركز التنسيق العملياتي قبيل وبعد الإفطار بالعاصمة على غرار الدار البيضاء والحراش وعين البنيان وسيدي فرج والشراقة، أنه تم تخصيص تشكيل أمني يضم 5000 دركي بهدف استتباب الأمن وزرع السكينة لدى المواطنين ولضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.
وأضاف الرائد مراح، بأنه سعيا للحفاظ على النظام العام، تم وضع التشكيل الأمني على مستوى مختلف التشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة لاسيما عبر الطرقات الرئيسية والثانوية مع تشديد المراقبة والتفتيش عبر الحواجز وتكثيف التواجد عبر الأماكن التي يتوافد عليها المواطن لتجسيد تواجد دائم وفعال في الميدان لعناصر الدرك الوطني وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات.
وأشار إلى أن "الإجراءات تخص تكثيف التواجد بأماكن التسلية والمراكز التجارية والمساجد فضلا على المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية ومحطات نقل المسافرين وخطوط السكة الحديدية".
من جهة أخرى، ذكر الرائد مراح، أن مصالح الدرك الوطني اتخذت إجراءات كتدعيم وتكثيف نشاط السرايا الإقليمية لأمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل بدوريات راجلة ومتحركة لإحباط أي محاولة أو نوايا إجرامية من شأنها أن تؤثر سلبا على النظام والأمن والسكينة العمومية.
بدوره، سجل الرائد بن داني براهيم رشيد قائد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بزرالدة خلال التوقف بنقطة دوران نادي الصنوبر تراجع عدد حوادث المرور على مستوى الجهة الغربية من العاصمة مقارنة مع ذات الفترة في السنوات الماضية مرجعا ذلك إلى مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها القيادة العامة للدرك الوطني لتحسيس وردع في نفس الوقت السائقين.
كما أكد جاهزية عناصر الدرك الوطني عبر مختلف الوحدات الفرعية والتشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة لاسيما شبكة الطرقات الرئيسية والفرعية التي تعرف حركة ونشاط للمواطنين على غرار بعض محاور العاصمة التي تشهد ازدحاما مروريا.
وأضاف بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف تسهيل السيولة المرورية وحركة المرور ومراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنون خلال تنقلاتهم الليلية وضمان من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح المواطنين وتكثيف العمل الجواري وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.
وذكر أن الرقم الأخضر 10.55 بالإضافة إلى موقع " tariki.dz " يبقى تحت تصرف المواطنين 24 على 24 ساعة في حالة طلب النجدة أو الإسعاف أو التدخل لطلب أي معلومة حول شبكة الطرقات وكذا دوام الجاهزية لمركز العمليات -يضيف ذات المصدر-.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1لا مواعيد تأشيرة لفرنسا إلا بحلول 2018!
2إسرائيل "قلقة جدًا" من شراء الجزائر أسلحة متقدّمة جدًا
3الجزائر تستقبل 50 رعية سورية ألقت بهم الرباط في العراء
4احذروا دعاة الديمقراطية والتحزّب وتحرّر المرأة!
5لا مجال لعودة إرهاب التسعينات
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
سليم قلالة
اليوم أمر...
عبد الناصر
عندما يضرب ربّ البيت دفّه!
ياسين معلومي
قنابل موقوتة فوق مكتب رئيس "الفاف"
ناصر الدين الميلي
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
عمار يزلي
الأذان مُضرّ بالصحة والباك!
جمال لعلامي
صدقية راديو طروطوار!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح في شهر الصّيام!
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف
5 آلاف دركي بمخطط "دلفين" 2017
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
سخرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، تشكيلا أمنيا خاصا يضم 5000 دركي لتنفيذ المخطط الإستثنائي الصيفي (مخطط دلفين) المتزامن وشهر رمضان لضمان تأمين وحماية الأشخاص والممتلكات.
تغطيات ذات صلة
5 آلاف دركي بمخطط "دلفين" 2017
مهلة تصل إلى عام لتسديد اشتراكات التأمين لدى كاسنوس
"المتحولون تجاريا" .. الرّبح السّريع بتسميم المستهلك!
جمعية حماية المستهلك تحذّر من تجميد حليب الأكياس
الجزائريون يتخلّصون من 10 ملايين خبزة يوميا
وأوضح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، لبئر توتة الرائد مراح لمين، على هامش زيارة إعلامية نحو العديد من نقاط المراقب والدوريات والحواجز الأمنية ومركز التنسيق العملياتي قبيل وبعد الإفطار بالعاصمة على غرار الدار البيضاء والحراش وعين البنيان وسيدي فرج والشراقة، أنه تم تخصيص تشكيل أمني يضم 5000 دركي بهدف استتباب الأمن وزرع السكينة لدى المواطنين ولضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.
وأضاف الرائد مراح، بأنه سعيا للحفاظ على النظام العام، تم وضع التشكيل الأمني على مستوى مختلف التشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة لاسيما عبر الطرقات الرئيسية والثانوية مع تشديد المراقبة والتفتيش عبر الحواجز وتكثيف التواجد عبر الأماكن التي يتوافد عليها المواطن لتجسيد تواجد دائم وفعال في الميدان لعناصر الدرك الوطني وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات.
وأشار إلى أن "الإجراءات تخص تكثيف التواجد بأماكن التسلية والمراكز التجارية والمساجد فضلا على المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية ومحطات نقل المسافرين وخطوط السكة الحديدية".
من جهة أخرى، ذكر الرائد مراح، أن مصالح الدرك الوطني اتخذت إجراءات كتدعيم وتكثيف نشاط السرايا الإقليمية لأمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل بدوريات راجلة ومتحركة لإحباط أي محاولة أو نوايا إجرامية من شأنها أن تؤثر سلبا على النظام والأمن والسكينة العمومية.
بدوره، سجل الرائد بن داني براهيم رشيد قائد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بزرالدة خلال التوقف بنقطة دوران نادي الصنوبر تراجع عدد حوادث المرور على مستوى الجهة الغربية من العاصمة مقارنة مع ذات الفترة في السنوات الماضية مرجعا ذلك إلى مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها القيادة العامة للدرك الوطني لتحسيس وردع في نفس الوقت السائقين.
كما أكد جاهزية عناصر الدرك الوطني عبر مختلف الوحدات الفرعية والتشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة لاسيما شبكة الطرقات الرئيسية والفرعية التي تعرف حركة ونشاط للمواطنين على غرار بعض محاور العاصمة التي تشهد ازدحاما مروريا.
وأضاف بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف تسهيل السيولة المرورية وحركة المرور ومراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنون خلال تنقلاتهم الليلية وضمان من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح المواطنين وتكثيف العمل الجواري وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.
وذكر أن الرقم الأخضر 10.55 بالإضافة إلى موقع " tariki.dz " يبقى تحت تصرف المواطنين 24 على 24 ساعة في حالة طلب النجدة أو الإسعاف أو التدخل لطلب أي معلومة حول شبكة الطرقات وكذا دوام الجاهزية لمركز العمليات -يضيف ذات المصدر-.