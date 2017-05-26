خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف 5 آلاف دركي بمخطط "دلفين" 2017

سخرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، تشكيلا أمنيا خاصا يضم 5000 دركي لتنفيذ المخطط الإستثنائي الصيفي (مخطط دلفين) المتزامن وشهر رمضان لضمان تأمين وحماية الأشخاص والممتلكات.

وأوضح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، لبئر توتة الرائد مراح لمين، على هامش زيارة إعلامية نحو العديد من نقاط المراقب والدوريات والحواجز الأمنية ومركز التنسيق العملياتي قبيل وبعد الإفطار بالعاصمة على غرار الدار البيضاء والحراش وعين البنيان وسيدي فرج والشراقة، أنه تم تخصيص تشكيل أمني يضم 5000 دركي بهدف استتباب الأمن وزرع السكينة لدى المواطنين ولضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.

وأضاف الرائد مراح، بأنه سعيا للحفاظ على النظام العام، تم وضع التشكيل الأمني على مستوى مختلف التشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة لاسيما عبر الطرقات الرئيسية والثانوية مع تشديد المراقبة والتفتيش عبر الحواجز وتكثيف التواجد عبر الأماكن التي يتوافد عليها المواطن لتجسيد تواجد دائم وفعال في الميدان لعناصر الدرك الوطني وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات.

وأشار إلى أن "الإجراءات تخص تكثيف التواجد بأماكن التسلية والمراكز التجارية والمساجد فضلا على المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية ومحطات نقل المسافرين وخطوط السكة الحديدية".

من جهة أخرى، ذكر الرائد مراح، أن مصالح الدرك الوطني اتخذت إجراءات كتدعيم وتكثيف نشاط السرايا الإقليمية لأمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل بدوريات راجلة ومتحركة لإحباط أي محاولة أو نوايا إجرامية من شأنها أن تؤثر سلبا على النظام والأمن والسكينة العمومية.

بدوره، سجل الرائد بن داني براهيم رشيد قائد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بزرالدة خلال التوقف بنقطة دوران نادي الصنوبر تراجع عدد حوادث المرور على مستوى الجهة الغربية من العاصمة مقارنة مع ذات الفترة في السنوات الماضية مرجعا ذلك إلى مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها القيادة العامة للدرك الوطني لتحسيس وردع في نفس الوقت السائقين.

كما أكد جاهزية عناصر الدرك الوطني عبر مختلف الوحدات الفرعية والتشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة لاسيما شبكة الطرقات الرئيسية والفرعية التي تعرف حركة ونشاط للمواطنين على غرار بعض محاور العاصمة التي تشهد ازدحاما مروريا.

وأضاف بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف تسهيل السيولة المرورية وحركة المرور ومراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنون خلال تنقلاتهم الليلية وضمان من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح المواطنين وتكثيف العمل الجواري وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.

وذكر أن الرقم الأخضر 10.55 بالإضافة إلى موقع " tariki.dz " يبقى تحت تصرف المواطنين 24 على 24 ساعة في حالة طلب النجدة أو الإسعاف أو التدخل لطلب أي معلومة حول شبكة الطرقات وكذا دوام الجاهزية لمركز العمليات -يضيف ذات المصدر-.