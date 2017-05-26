خرج أزيد من 100 عامل وموظّف بمقرّ ولاية المدية، صباح الخميس، ولمدّة ساعتين في وقفة احتجاجية أمام هذه الأخيرة حاملين عبارات تنديد بممارسات مسؤول الأمن بالولاية والضغط المعنوي - حسبهم - الممارس عليهم من طرفه، رافضين كلّ أشكال الإهانة والتهديد الموجهة إليهم وبصفة يومية بحجة فرض الانضباط والصرامة في العمل.
مؤكدّين في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، أنّه يمكن تطبيق كلّ خطط العمل بالصرامة اللاّزمة لكن دون المساس بكرامة العمّال والموظّفين، مطالبين بوقف كل ممارسات الإهانة وكذا إبقاء باب المدخل الرّئيسي للعمال مفتوحا في وجه الموظفين طيلة أوقات العمل، حيث كان يغلق بطريقة توحي إلى العمال بأنهم داخلون إلى سجن وليس إلى مكان عمل مقدّس، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة بالولاية لوضع النقاط على الحروف مجدّدين حرصهم على تأدية مهامهم على أكمل وجه دونما المساس بكرامتهم التي تبقى حسبهم فوق كلّ اعتبار.
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تنديدا بممارسات مسؤول الأمن
عمّال مقرّ ولاية المدية في وقفة احتجاجية
ب. عبد الرّحيم
خرج أزيد من 100 عامل وموظّف بمقرّ ولاية المدية، صباح الخميس، ولمدّة ساعتين في وقفة احتجاجية أمام هذه الأخيرة حاملين عبارات تنديد بممارسات مسؤول الأمن بالولاية والضغط المعنوي - حسبهم - الممارس عليهم من طرفه، رافضين كلّ أشكال الإهانة والتهديد الموجهة إليهم وبصفة يومية بحجة فرض الانضباط والصرامة في العمل.
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مؤكدّين في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، أنّه يمكن تطبيق كلّ خطط العمل بالصرامة اللاّزمة لكن دون المساس بكرامة العمّال والموظّفين، مطالبين بوقف كل ممارسات الإهانة وكذا إبقاء باب المدخل الرّئيسي للعمال مفتوحا في وجه الموظفين طيلة أوقات العمل، حيث كان يغلق بطريقة توحي إلى العمال بأنهم داخلون إلى سجن وليس إلى مكان عمل مقدّس، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة بالولاية لوضع النقاط على الحروف مجدّدين حرصهم على تأدية مهامهم على أكمل وجه دونما المساس بكرامتهم التي تبقى حسبهم فوق كلّ اعتبار.