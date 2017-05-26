بعد يومين من الاعتداء على دورية للدرك القضاء على إرهابيين اثنين ببوقرة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، الجمعة، من القضاء على إرهابيين اثنين، بمنطقة بن صاري ببلدية بوقرة التابعة لولاية البليدة.

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، بأن الأمر يتعلق بكل من شارف عبد الرحمان، المدعو "المسيلي" ونواري محمد البشير. وتم استرجاع خلال العملية مسدسين رشاشين من نوع "كلاشنيكوف" وذخيرة ومنظارين و3 حقائب ظهر.

وأضاف البيان أن العملية تمت إثر التمشيط التي قادتها وحداته عقب الاعتداء الإرهابي على دورية للدرك الوطني بمنطقة الأربعاء بولاية البليدة.

يذكر أن دورية للدرك الوطني بمنطقة واد جمعة بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، كانت قد تعرضت، الأربعاء الماضي، في حدود الساعة العاشرة ليلا، إلى إطلاق ناري من طرف مجموعة إرهابية، أسفر عن إصابة أربعة عناصر من الدورية بجروح خفيفة، ليتم إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي، بتطويق وتمشيط المنطقة بحثا عن هؤلاء المجرمين.