طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إقرار حظر سفر مؤقت لمواطني ست دول يغلب على سكانها المسلمون للبلاد وذلك بعد أن عرقلت محاكم أقل درجة تنفيذ القرار على اعتبار أنه ينطوي على تمييز.
وقدمت الإدارة طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس بمنع دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً حتى تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات.
وتأتي الخطوة بعد أن أيدت محكمة استئناف في مدينة ريتشموند في ولاية فرجينيا في 25 مايو قرار قاض في ولاية ميريلاند بوقف الأمر.
وقدمت الإدارة طعناً منفصلاً في هذه القضية.
وقالت سارة إيسغور وهي متحدثة باسم وزارة العدل في بيان: "طلبنا من المحكمة العليا نظر هذه القضية المهمة ونحن واثقون أن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب يقع في نطاق سلطته القانونية لإبقاء البلاد آمنة ولحماية مجتمعاتنا من الإرهاب".
وكتب الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية على موقع تويتر: "لقد تغلبنا على هذا الحظر الكريه ونحن مستعدون لفعل ذلك مرة ثانية".
ويتطلب إقرار الطلبين موافقة خمسة أصوات على الأقل من بين تسعة أصوات بالمحكمة العليا. وإذا تمت الموافقة فسيدخل حظر السفر حيز التنفيذ فوراً.
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إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الأمريكية إقرار حظر السفر
رويترز - الشروق أونلاين
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إقرار حظر سفر مؤقت لمواطني ست دول يغلب على سكانها المسلمون للبلاد وذلك بعد أن عرقلت محاكم أقل درجة تنفيذ القرار على اعتبار أنه ينطوي على تمييز.
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وقدمت الإدارة طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس بمنع دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً حتى تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات.
وتأتي الخطوة بعد أن أيدت محكمة استئناف في مدينة ريتشموند في ولاية فرجينيا في 25 مايو قرار قاض في ولاية ميريلاند بوقف الأمر.
وقدمت الإدارة طعناً منفصلاً في هذه القضية.
وقالت سارة إيسغور وهي متحدثة باسم وزارة العدل في بيان: "طلبنا من المحكمة العليا نظر هذه القضية المهمة ونحن واثقون أن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب يقع في نطاق سلطته القانونية لإبقاء البلاد آمنة ولحماية مجتمعاتنا من الإرهاب".
وكتب الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية على موقع تويتر: "لقد تغلبنا على هذا الحظر الكريه ونحن مستعدون لفعل ذلك مرة ثانية".
ويتطلب إقرار الطلبين موافقة خمسة أصوات على الأقل من بين تسعة أصوات بالمحكمة العليا. وإذا تمت الموافقة فسيدخل حظر السفر حيز التنفيذ فوراً.