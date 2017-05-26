حكمت محكمة تونسية في محافظة بنزرت شمال تونس، بسجن أربعة أشخاص تظاهروا بالإفطار جهراً خلال شهر رمضان المبارك.
وحسب وكالة الأناضول للأنباء، التي حضر مراسلها المحاكمة، قضى حاكم الناحية (قاض) في المحكمة الابتدائية في بنزرت، الخميس، بسجن أربعة أشخاص لمدة شهر بسبب "التجاهر بالفحش في الطريق العام حيث تم ضبطهم من طرف دورية أمنية تابعة لفرقة الأمن العمومي في بنزرت بصدد الإفطار في حديقة عمومية".
وكذلك "من أجل الإتيان بتصرفات رأت فيها المحكمة سلوكاً فيه فحش ومنافي للأخلاق"، حسب الأناضول.
ووفقاً لمصدر أمني، تم ضبط الأشخاص الأربعة نهار الأربعاء في حديقة عمومية من قبل فرقة أمنية وهم بصدد الأكل فحرر في شأنهم محضر بحث وعرضوا الخميس على المحكمة.
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تونس: سجن مجاهرين بالإفطار في رمضان
وكالات - الشروق أونلاين
حكمت محكمة تونسية في محافظة بنزرت شمال تونس، بسجن أربعة أشخاص تظاهروا بالإفطار جهراً خلال شهر رمضان المبارك.
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وحسب وكالة الأناضول للأنباء، التي حضر مراسلها المحاكمة، قضى حاكم الناحية (قاض) في المحكمة الابتدائية في بنزرت، الخميس، بسجن أربعة أشخاص لمدة شهر بسبب "التجاهر بالفحش في الطريق العام حيث تم ضبطهم من طرف دورية أمنية تابعة لفرقة الأمن العمومي في بنزرت بصدد الإفطار في حديقة عمومية".
وكذلك "من أجل الإتيان بتصرفات رأت فيها المحكمة سلوكاً فيه فحش ومنافي للأخلاق"، حسب الأناضول.
ووفقاً لمصدر أمني، تم ضبط الأشخاص الأربعة نهار الأربعاء في حديقة عمومية من قبل فرقة أمنية وهم بصدد الأكل فحرر في شأنهم محضر بحث وعرضوا الخميس على المحكمة.