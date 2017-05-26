تمكن ربع مليون مصل، الجمعة، من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، للأناضول، إن "نحو 250 ألف مصل تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة".
ورحب الشيخ يوسف أبو سنينه، خطيب المسجد الأقصى، في خطبته بالمصلين الذين توافدوا من مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
وانتقد الشيخ أبو سنينه الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واقتحامات متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، انتشرت فرق الكشافة وحراس المسجد الأقصى في ساحات المسجد لتقديم يد العون للمصلين في كل ما يحتاجونه.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس قامت في الأسابيع الأخيرة بنصب مظلات كبيرة في ساحات المسجد لتقي المصلين حرارة وأشعة الشمس الحارقة.
وبالتزامن انتشر المئات من عناصر شرطة الاحتلال في مدينة القدس الشرقية وخاصة في أزقة البلدة القديمة وعلى أبواب وفي محيط المسجد الأقصى، وسط قيود على الحواجز العسكرية.
وقد حالت الإجراءات الإسرائيلية التقييدية دون تمكن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ممن هم دون سن الأربعين عاماً من الدخول إلى المدينة للصلاة في المسجد الأقصى.
وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي، إنه "تم السماح لـ93 فلسطينياً فقط من سكان قطاع غزة، تتجاوز أعمارهم 55 عاماً من الوصول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة".
وعادة ما يتدفق عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات خلال شهر رمضان وخاصة أيام الجمع.
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رغم تضييق الاحتلال
ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى
وكالات - الشروق أونلاين
تمكن ربع مليون مصل، الجمعة، من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
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وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، للأناضول، إن "نحو 250 ألف مصل تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة".
ورحب الشيخ يوسف أبو سنينه، خطيب المسجد الأقصى، في خطبته بالمصلين الذين توافدوا من مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
وانتقد الشيخ أبو سنينه الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واقتحامات متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، انتشرت فرق الكشافة وحراس المسجد الأقصى في ساحات المسجد لتقديم يد العون للمصلين في كل ما يحتاجونه.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس قامت في الأسابيع الأخيرة بنصب مظلات كبيرة في ساحات المسجد لتقي المصلين حرارة وأشعة الشمس الحارقة.
وبالتزامن انتشر المئات من عناصر شرطة الاحتلال في مدينة القدس الشرقية وخاصة في أزقة البلدة القديمة وعلى أبواب وفي محيط المسجد الأقصى، وسط قيود على الحواجز العسكرية.
وقد حالت الإجراءات الإسرائيلية التقييدية دون تمكن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ممن هم دون سن الأربعين عاماً من الدخول إلى المدينة للصلاة في المسجد الأقصى.
وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي، إنه "تم السماح لـ93 فلسطينياً فقط من سكان قطاع غزة، تتجاوز أعمارهم 55 عاماً من الوصول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة".
وعادة ما يتدفق عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات خلال شهر رمضان وخاصة أيام الجمع.