السعودية: مقتل شخصين في انفجار سيارة في القطيف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، مقتل شخصين في انفجار سيارة تحمل أسلحة نارية وذخيرة كانا يستقلانها في محافظة القطيف شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إنه عند "الساعة الخامسة من مساء أمس الخميس (14:00 ت.غ) في شارع الملك عبد العزيز في محافظة القطيف، تم رصد سيارة من نوع تويوتا أسكويا تم الإبلاغ عن سرقتها قبل نحو خمسة شهور واستخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية".

وأوضح أنه "بتعامل الجهات الأمنية معها بما يقتضيه الموقف وإعطابها نتج عن ذلك اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم اثنين يجري العمل على التحقق من هويتهما، فيما لم يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى".

وأوضح أنه "عثر من خلال المعاينة الأولية لموقع السيارة وجود أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار".

وأشار إلى أن رصد السيارة جاء في "إطار متابعة وتعقب الجهات الأمنية للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام في محافظة القطيف الذين جعلوا من أنفسهم أداة طيعة لمخططات خارجية تريد النيل من أمن واستقرار هذه البلاد".

وأوضح أنه "لا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها بهذا الصدد وسيتم الإعلان بالمستجدات لاحقاً".

ومساء أمس (الخميس)، أعلنت وسائل إعلام سعودية، مقتل مطلوبين اثنين إثر انفجار سيارة محملة بالذخائر كانا يستقلانها في محافظة القطيف.

ويعد هذا رابع هجوم في القطيف خلال شهر، والثاني خلال ثلاثة أيام.

وأعلنت الداخلية السعودية الاثنين الماضي إصابة رجلي أمن في تفجير عبوة ناسفة في القطيف.

وقتل جندي من قوات الطوارئ الخاصة، إثر استهداف دورية أمن بقذيفة صاروخية، في القطيف يوم 16 ماي المنصرم، وذلك بعد أسبوع من مقتل طفل سعودي، ومقيم باكستاني، وإصابة 10 مدنيين و4 من رجال الأمن، بنيران عناصر إرهابية في البلدة نفسها.

وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصاً محافظتا القطيف والدمام، عدة هجمات لمتشددين شيعة استهدفت رجال الأمن، في الآونة الأخيرة.

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