استشهاد فلسطينية أصيبت برصاص الاحتلال الخميس

استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بجراح أصيبت بها، أمس (الخميس)، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأبلغت سلطات الاحتلال، صباح الجمعة، الارتباط الفلسطيني، باستشهاد الطفلة نوف عقاب عبد الجبار انفيعات (16 عاماً) من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين.

وكانت الطفلة انفيعات أصيبت قرب مدخل مستوطنة دوتان جنوب جنين بزعم طعنها جندياً إسرائيلياً، فيما انتشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جنود الاحتلال أحاطوا بها وهي تنزف، فيما يوجه لها مستوطنون الشتائم.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية، الجمعة، ما وصفتها بـ"عملية الإعدام الميداني التي نفذها جنود الاحتلال بحق الطفلة نوف انفيعات، بحجة قيامها بعملية طعن"، كما أدانت حملة الشتائم التي كالها القتلة للفتاة وهي ملقاة تنزف على الأرض، وذلك في ظل منع قوات الاحتلال من تقديم أي إسعافات طبية للفتاة.

وأكدت الوزارة: "أن عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والهمجية التي يبديها ضباط الاحتلال وجنوده في تعاملهم مع ضحاياهم من الفلسطينيين، تعكس سقوطاً أخلاقياً واضحاً في صفوف جيش الاحتلال بعكس ما يدعيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل، ويروجون له عن (أخلاقيات جيش الاحتلال)".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في ذات الوقت تعكس هذه الممارسات الإجرامية استفحال ثقافة القتل والجريمة والاستهتار بحياة الفلسطيني في صفوف جيش الاحتلال، وذلك بتوجيه وقرارات من المستوى السياسي والعسكري الأول في إسرائيل".