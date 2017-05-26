بسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة

طوارئ بمطار هواري بومدين

date 2017/06/02 views 269 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

تسبب بلاغ كاذب عن وجود قنبلة على متن إحدى الطائرات في حالة طوارئ بمطار هواري بومدين بالعاصمة، حيث تم الغاء رحلتين وتفتيش الطائرتين، غير أنه لم يتم العثور على أي شيء.

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وذكرت مصادر مطلعة أن مكالمة هاتفية أبلغت بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية كانت تستعد للإقلاع أدى إلى تفعيل مخطط أمني خاص.

وذكرت المصادر أنه تم إيفاد فرق خاصة قامت بتفتيش الطائرة المعنية وأخرى، غير أنه لم يتم العثور على شيء، فيما عرفت مصالح الحماية المدنية حالة استنفار قصوى بالمطار.

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