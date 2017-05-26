الشروق أفطرت معهم بملعب تشاكر بالبليدة هكذا اجتمع 3200 طفل مريض على أكبر مائدة رمضانية

اجتمع أمس الأول 3200 طفل مريض ويتيم على أكبر مائدة رمضانية شهدتها الجزائر على الإطلاق، احتضنها ملعب تشاكر بالبليدة، بحضور ممثلين عن الحكومة ووجوه فنية ورياضية وإعلامية، الشروق تقاسمت مع هؤلاء الأطفال فطورهم، ووقفت على كواليس التحضير لهذه المائدة العملاقة التي تزينت بكل ما لذ وطاب على شرف الطفولة المحرومة.

بداية التحضير لهذه المائدة انطلق العام الماضي بعد نجاح التجربة الأولى، حيث شرعت كل من جمعية الجوالة لمكتشفي الأطلس البليدي وجمعية متيجة للصحفيين الرياضيين بإعداد العدة وتجنيد المتطوعين والمساهمين، ليتحقق حلم جمع ألاف الأطفال المرضى واليتامى والمحرومين على مائدة واحدة ليلة الخميس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، وفي هذا الإطار أكد صاحب المبادرة رئيس جمعية الجوالة لمكتشفي الأطلس البليدي أن هذه المائدة التي جمعت 3200 طفل مريض ويتيم ومحروم تعتبر تحديا حقيقيا "نجحنا في تحقيقه بفضل تكاثف الجهود والتنسيق مع عدد كبير من الصناعيين والمسؤولين وجمعيات الأطفال ودور الشباب، وهدفنا من هذا النشاط هو تشكيل أكبر عائلة للأطفال الذين يعانون ظروفا خاصة بجمعهم على طاولة عملاقة رفقة عائلاتهم وأصدقائهم وجمعياتهم وعدد كبير من الوجوه الفنية والإعلامية والرياضية والمسؤولين، وهذا ما فرح له الأطفال كثيرا، وسيبقى هذا الحدث راسخا في أذهانهم، وهدفنا أيضا هو إشعارهم أنهم ليسوا بمفردهم هناك من يرافقهم ويساعدهم ويساندهم في مواجهة مرضهم وحرمانهم، وأردنا من خلال هذا النشاط أيضا توجيه رسالة للمسؤولين بضرورة الالتفات لهذه الطفولة المحرومة التي تعاني في صمت، هذا النشاط سيكون سنة حميدة ونسعى العام المقبل لتكون المائدة أكبر والمشاركة أوسع..".

أطفال منبهرون وآخرون يغنون ويضحكون

كانت فرحة الأطفال بهذه المائدة العملاقة كبيرة جدا، وهم يجتمعون رفقة أقرانهم على صحن وأكل واحد، وكم كانت سعادتهم حارة وهم يقاسمون الإفطار مع عدد كبير من الرياضيين والمسؤولين والفنانين والصحفيين والمهرجين..، فقد كانوا ضيوف الشرف وكانوا عنوان أكبر مائدة رمضانية تشهدها الجزائر على الإطلاق، فطوال ساعات لم يتوقف هؤلاء الأطفال عن الابتسامة والغناء واللعب ولسان حالهم يقول، ليت الأيام كلها تكون 01 جوان.

أطفال التريزوميا 21 يقررون الصيام لأول مرة

قرر الكثير من الأطفال المصابين بمرض تريزوميا 21 الصيام لأول مرة، وهذا ما شكل تخوفا كبيرا وسط أوليائهم الذين انبهروا لقدرة أطفالهم على تحمل مشقة صيام 16 ساعة وهم غير مكلفين بالصيام بسبب مرضهم العقلي وسنهم، غير أن مائدة الإفطار العملاقة شجعتهم على إطلاق تحدي الصيام.

الطباخة تحكي كواليس المائدة العملاقة

كان لنا لقاء مع الطباخة التي سهرت على إعداد 3200 وجبة كاملة، وقد كانت جندية من جنود الخفاء الذين كسبوا التحدي، حيث أكدت أنها لبت دعوة الجمعية دون تردد لأن الأمر حسبها يتعلق بإدخال البهجة والسرور على ألاف الأطفال، وأكدت أن عملية الطبخ انطلقت على الساعة السادسة صباحا وبالنسبة لقائمة الطعام التي تضمنها المائدة فهي الشوربة، لحم لحلو، مثوم باللحم، بوراك، سلاطة ومشروبات وحلويات متنوعة، وشكرت المتحدثة الطاقم الذي ساعدها والذي تضمن عشرات الشباب والشابات.

وزير الفلاحة يلبي الدعوة ويحن لأيام البليدة

صنع وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادر بوعزقي الحدث بحضوره المميز، حيث هرع المنظمون والمشاركون للتسليم عليه وهو الذي كان واليا على البلدية قبل ترقيته لوزير، ورفض الوزير التصريح للصحافة مكتفيا بقوله إنه يعشق البليدة وأبناءها وقد عاش أجمل أيامه وهو واليا للبلدية ولن ينسى فضل البلدية عليه.