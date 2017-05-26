التماس عقوبة شهرين حبسا في حقّه بالعاصمة إطار دولة يُهين شرطيّا أثناء تنظيمه للمرور!

مثل أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، إطار بالدولة في العقد الرابع من عمره، على خلفية تورطه في جنحة اهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، عقب توقيفه من قبل شرطي المرور أثناء تنظيمه حركة السير على مستوى منطقة دالي إبراهيم، بعد أن سمع عبارة مخلة بالحياء من قبل المتهم، وبتوقيفه للاستفسار، لاذ هذا الأخير بالفرار، وعلى إثرها تم البحث عنه، ومتابعته قضائيا بالتهمة المذكورة أعلاه.

وبمثوله أمام هيئة المحكمة، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، أكد أنه فعلاً كان يومها عالقا في حركة السير بدالي ابراهيم، ناكرًا أن التلفظ بأي عبارة خادشة في حقّ الشرطي، وإنما كان يجري مكالمة هاتفية بواسطة ربط شبكي لاسلكي قصير المدى عن طريق تقنية "البلوتوث "، فوجه العبارة إلى الشخص الذي كان يتكلم معه، ولم يقصد الشرطي مطلقا، موضحا لهيئة المحكمة أنه شخص مثقف، ولا يمكنه بصفته هذه سبّ شرطي يقوم بتأدية مهامه في سبيل الوطن، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة نافذة.