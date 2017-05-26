الشحنة قدمت من ليبيا عبر تونس إحباط تهريب 88 بندقية وكمية هائلة من الذخيرة إلى الجزائر

تمكنت مصالح الأمن التونسية خلال اليومين الماضين، من تفكيك شبكة تهريب بنادق صيد من ليبيا نحو الجزائر، وذلك في عملتين بمدينتي قفصة الحدودية مع الجزائر، وبن قردان الحدودية مع ليبيا.

وبحسب ما ورد من أنباء من مصادر تونسية عليمة، فإن العملية أسفرت عن حجز 88 بندقية صيد إيطالية الصنع، وكمية ضخمة من الذخيرة، جرى تهريبها من الأراضي الليبية، عبر محور بن قردان مدنين وقفصة ومن ثمة إلى الجزائر وذلك عبر المسالك الصحراوية الوعرة على مستوى الحدود بين ولاية الوادي، وولايتي توزر وقفصة التونسيتين، أو عبر الطرقات الجبلية بين ولاية تبسة وولاية قفصة التونسية، بحسب إفادات الموقفين الأربعة في العملية المذكورة.