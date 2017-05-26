تمكنت مصالح الأمن التونسية خلال اليومين الماضين، من تفكيك شبكة تهريب بنادق صيد من ليبيا نحو الجزائر، وذلك في عملتين بمدينتي قفصة الحدودية مع الجزائر، وبن قردان الحدودية مع ليبيا.
وبحسب ما ورد من أنباء من مصادر تونسية عليمة، فإن العملية أسفرت عن حجز 88 بندقية صيد إيطالية الصنع، وكمية ضخمة من الذخيرة، جرى تهريبها من الأراضي الليبية، عبر محور بن قردان مدنين وقفصة ومن ثمة إلى الجزائر وذلك عبر المسالك الصحراوية الوعرة على مستوى الحدود بين ولاية الوادي، وولايتي توزر وقفصة التونسيتين، أو عبر الطرقات الجبلية بين ولاية تبسة وولاية قفصة التونسية، بحسب إفادات الموقفين الأربعة في العملية المذكورة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الأمريكية إقرار حظر السفر
2قادة العالم يأسفون لقرار انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ
3دار الإفتاء المصرية تبيح إفطار طلاب البكالوريا بشروط!
436 قتيلاً في هجوم داخل كازينو في مانيلا
5إضراب عام في مدينة الحسيمة شمال المغرب
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
سليم قلالة
اليوم أمر...
عبد الناصر
عندما يضرب ربّ البيت دفّه!
ياسين معلومي
قنابل موقوتة فوق مكتب رئيس "الفاف"
ناصر الدين الميلي
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
عمار يزلي
الأذان مُضرّ بالصحة والباك!
جمال لعلامي
صدقية راديو طروطوار!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح في شهر الصّيام!
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
الشحنة قدمت من ليبيا عبر تونس
إحباط تهريب 88 بندقية وكمية هائلة من الذخيرة إلى الجزائر
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
تمكنت مصالح الأمن التونسية خلال اليومين الماضين، من تفكيك شبكة تهريب بنادق صيد من ليبيا نحو الجزائر، وذلك في عملتين بمدينتي قفصة الحدودية مع الجزائر، وبن قردان الحدودية مع ليبيا.
تغطيات ذات صلة
إحباط تهريب 88 بندقية وكمية هائلة من الذخيرة إلى الجزائر
الموقف الجزائري من ليبيا يثير حفيظة أنظمة عربية!
إضراب عام في مدينة الحسيمة شمال المغرب
استشهاد فلسطينية أصيبت برصاص الاحتلال الخميس
السعودية: مقتل شخصين في انفجار سيارة في القطيف
وبحسب ما ورد من أنباء من مصادر تونسية عليمة، فإن العملية أسفرت عن حجز 88 بندقية صيد إيطالية الصنع، وكمية ضخمة من الذخيرة، جرى تهريبها من الأراضي الليبية، عبر محور بن قردان مدنين وقفصة ومن ثمة إلى الجزائر وذلك عبر المسالك الصحراوية الوعرة على مستوى الحدود بين ولاية الوادي، وولايتي توزر وقفصة التونسيتين، أو عبر الطرقات الجبلية بين ولاية تبسة وولاية قفصة التونسية، بحسب إفادات الموقفين الأربعة في العملية المذكورة.