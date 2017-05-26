كشف، أمس، مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة السيد بدر الدين عمراني أن الحظيرة المسجدية بالولاية تعززت خلال شهر رمضان الحالي بفتح 6 مساجد جديدة لأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح للتخفيف عن المواطنين، وتتسع في مجملها لأكثر من 7 آلاف مصلي، حيث تتراوح سعة المسجد الواحد منها المتواجدة في طور الإنجاز إلى 1200 مصل
وأضاف المدير أن هذه المساجد تنتشر بالقرى والمشاتي لبلديات القل، تمالوس، منزل الأبطال بعزابة، صالح بوالشعور وغيرها، واستنادا لذات المسؤول فسيكون بإمكان المصلين القاطنين بالأحياء والقرى المستفيدة من هذه المساجد تأدية صلاة التراويح بالقرب من منازلهم، ويتوفر كل مسجد من هذه المساجد التي تم تصميمها وفق هندسة معمارية مستوحاة من الفن العربي الإسلامي الذي يجمع بين الحداثة والأصالة على قاعتين للصلاة الأرضية مخصصة للرجال، والطابق العلوي للنساء، وقد ارتفع عدد المساجد بولاية سكيكدة حاليا إلى 308 مسجد عبر مختلف بلدياتها الـ 38، 302 منها تقام فيها صلاة الجمعة والباقي لأداء الصلوات الخمس، وأضاف أن الأئمة يكتفون بتقديم الدروس بعد صلاة العصر، وتتمحور حول الإعجاز العلمي، والصحة في رمضان، ومحطات دينية وتاريخية، كما تم استضافة دكاترة ومشايخ من أصحاب الاختصاص لتقديم هذه الدروس، مع فتح 3 مطاعم للرحمة تقدم وجبات الإفطار لعابري السبيل وفئة المعوزين، وتوزيع مابين 150 إلى 200 قفة، وبلغت قيمتها 10 آلاف دج، هذا ووصلت أموال الزكاة التي تم جمعها بالمساجد إلى مليارين و800 مليون سنتيم، وبلغ عدد المستفيدين من قفة رمضان 2811 مستفيد بمبلغ 10 آلاف دج وزعت عليهم عبر حوالات بريدية، مع الإشارة أن المديرية تركت الحرية الكاملة للجان الدينية لترتيب الفقراء والمعوزين بالأولوية، كما سينظم الأئمة زيارات للمستشفيات وتخصيص وجبات الإفطار لدور العجزة والمسنين، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات دينية في المساجد تختم بحفل ولائي ليلة القدر الموافق للسابع من شهر رمضان الحالي.
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فتح 6 مساجد جديدة و3 مطاعم للرحمة في رمضان بسكيكدة
إسلام بوشليق
كشف، أمس، مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة السيد بدر الدين عمراني أن الحظيرة المسجدية بالولاية تعززت خلال شهر رمضان الحالي بفتح 6 مساجد جديدة لأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح للتخفيف عن المواطنين، وتتسع في مجملها لأكثر من 7 آلاف مصلي، حيث تتراوح سعة المسجد الواحد منها المتواجدة في طور الإنجاز إلى 1200 مصل
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وأضاف المدير أن هذه المساجد تنتشر بالقرى والمشاتي لبلديات القل، تمالوس، منزل الأبطال بعزابة، صالح بوالشعور وغيرها، واستنادا لذات المسؤول فسيكون بإمكان المصلين القاطنين بالأحياء والقرى المستفيدة من هذه المساجد تأدية صلاة التراويح بالقرب من منازلهم، ويتوفر كل مسجد من هذه المساجد التي تم تصميمها وفق هندسة معمارية مستوحاة من الفن العربي الإسلامي الذي يجمع بين الحداثة والأصالة على قاعتين للصلاة الأرضية مخصصة للرجال، والطابق العلوي للنساء، وقد ارتفع عدد المساجد بولاية سكيكدة حاليا إلى 308 مسجد عبر مختلف بلدياتها الـ 38، 302 منها تقام فيها صلاة الجمعة والباقي لأداء الصلوات الخمس، وأضاف أن الأئمة يكتفون بتقديم الدروس بعد صلاة العصر، وتتمحور حول الإعجاز العلمي، والصحة في رمضان، ومحطات دينية وتاريخية، كما تم استضافة دكاترة ومشايخ من أصحاب الاختصاص لتقديم هذه الدروس، مع فتح 3 مطاعم للرحمة تقدم وجبات الإفطار لعابري السبيل وفئة المعوزين، وتوزيع مابين 150 إلى 200 قفة، وبلغت قيمتها 10 آلاف دج، هذا ووصلت أموال الزكاة التي تم جمعها بالمساجد إلى مليارين و800 مليون سنتيم، وبلغ عدد المستفيدين من قفة رمضان 2811 مستفيد بمبلغ 10 آلاف دج وزعت عليهم عبر حوالات بريدية، مع الإشارة أن المديرية تركت الحرية الكاملة للجان الدينية لترتيب الفقراء والمعوزين بالأولوية، كما سينظم الأئمة زيارات للمستشفيات وتخصيص وجبات الإفطار لدور العجزة والمسنين، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات دينية في المساجد تختم بحفل ولائي ليلة القدر الموافق للسابع من شهر رمضان الحالي.