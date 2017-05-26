في الوقت الذي تقدم فيه القنوات العربية تشكيلة من البرامج المنوعة والمختلفة التي تحمل إبهارا في الصورة وتنوعا في الشخصيات، يتجه عدد كبير من المشاهدين لقنوات اتخذت مسارا مختلفا وهو إحياء إبداع الماضي واستحضار الزمن التلفزيوني الجميل!!
وفي هذا السياق، تبرز قناة "دبي زمان" التي تعرض في رمضان 2017، بعض أهم الإنتاجات التي ارتبطت بذهن المشاهد العربي في سنوات سابقة على غرار مسلسل "الجوارح" الذي أخرجه إسماعيل نجدت أنزور، ومثّل علامة فارقة في الدراما العربية التي تعتمد على الفنتازيا، كما تقدّم الشاشة بعض الفوازير التي كانت عنصرا أساسيا في برامج التلفزيونات العربية، مثل فوازير "ألف ليلة وليلة"، وكذا المسلسل الديني الشهير محمد رسول الله "صلى الله عليه وسلم" رغم أن هذه النوعية من الأعمال التلفزيونية اختفت تماما عن الشاشة حاليا. وليست "دبي زمان" وحدها من تنافس في هذا الإطار، بل هنالك أيضا قناة "ماسبيرو زمان" التي أطلقها التلفزيون المصري قبل سنة، وتعرض في رمضان جملة من الأعمال التلفزيونية والمسلسلات القديمة التي تم إنتاجها في الستينيات والسبعينيات، ومعظمها تم عرضه في رمضان وشكل ذاكرة بصرية لا تنسى لجيل بأكمله.
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شاشات عربية
"الجوارح" ومسلسل محمد رسول الله "ص" ينافسان في رمضان 2017!
يوسف.أ
في الوقت الذي تقدم فيه القنوات العربية تشكيلة من البرامج المنوعة والمختلفة التي تحمل إبهارا في الصورة وتنوعا في الشخصيات، يتجه عدد كبير من المشاهدين لقنوات اتخذت مسارا مختلفا وهو إحياء إبداع الماضي واستحضار الزمن التلفزيوني الجميل!!
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"الجوارح" ومسلسل محمد رسول الله "ص" ينافسان في رمضان 2017!
وفي هذا السياق، تبرز قناة "دبي زمان" التي تعرض في رمضان 2017، بعض أهم الإنتاجات التي ارتبطت بذهن المشاهد العربي في سنوات سابقة على غرار مسلسل "الجوارح" الذي أخرجه إسماعيل نجدت أنزور، ومثّل علامة فارقة في الدراما العربية التي تعتمد على الفنتازيا، كما تقدّم الشاشة بعض الفوازير التي كانت عنصرا أساسيا في برامج التلفزيونات العربية، مثل فوازير "ألف ليلة وليلة"، وكذا المسلسل الديني الشهير محمد رسول الله "صلى الله عليه وسلم" رغم أن هذه النوعية من الأعمال التلفزيونية اختفت تماما عن الشاشة حاليا. وليست "دبي زمان" وحدها من تنافس في هذا الإطار، بل هنالك أيضا قناة "ماسبيرو زمان" التي أطلقها التلفزيون المصري قبل سنة، وتعرض في رمضان جملة من الأعمال التلفزيونية والمسلسلات القديمة التي تم إنتاجها في الستينيات والسبعينيات، ومعظمها تم عرضه في رمضان وشكل ذاكرة بصرية لا تنسى لجيل بأكمله.