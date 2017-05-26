في موسمه "الرمضاني" الثالث 18 متسابقا يتنافسون في البرايم الأول من "الماهر بالقرآن 3"

يعود البرنامج المسابقاتي "الماهر بالقرآن"، في موسمه "الرمضاني" الثالث سهرة اليوم، حيث يتسابق فيه 9 ذكور و9 إناث في البرايم الأول، للفوز بلقب أفضل مرتل ومجود لكتاب الله. وشارك في التصفيات الجهوية أكثر من 1400 متسابق من مختلف جهات الوطن، تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 61 سنة.

هذا وتضم لجنة تحكيم البرنامج، القارئ ياسين الجزائري، والشيخ فضيل بلعظم الجامع للقراءات العشر، وكذا المحكم العالمي البروفسور كمال قدة من وادي سوف، ولأول مرة عضو لجنة التحكيم امرأة، الأستاذة الباحثة في القراءات راضية هلال من سطيف.

ويتوج في البرايم الأخير من "الماهر بالقرآن"، 3 متسابقون و3 متسابقات بجوائز مالية قيّمة ومفاجآت أخرى في سهرة رمضانية احتفاء بليلة القدر. للتذكير يبث البرنامج على الساعة العاشرة ليلا على "الشروق تي في" من إشراف الأستاذ رشيد فضيل وإعداد سفيان حاجي وتقديم محمد مظفر.