برامج "الشروقTV" تصنع الفرق وتؤكد ريادتها.. قناة "الجزيرة" تثني على حلقة "التجربة" التي خصّصها أنس تينا لفلسطين

يواصل "اليوتيوبر" الأول في الجزائر أنس تينا، في صناعة الحدث ببرنامجه "التجربة2" المُذاع حصريا على قنوات "الشروقTV" في رمضان، وذلك بعدما تخطت بعض "الفيديوهات" الخاصة ببرنامجه المذكور على "يوتوب" سقف النصف مليون متابعة، وفي تغطية خاصة لموقع قناة "الجزيرة.Net" لبرنامج أنس، خصص الأخير حيزا للحديث عن "التجربة الاجتماعية"..

وكتب تحت عنوان "الجزائر في اختبار محبة فلسطين" أن قناة "أنس تينا" على "يوتيوب" بثث تسجيلا مصورا تحت عنوان "فلسطيني في شوارع الجزائر" يختبر فيه مقدم البرنامج مدى محبة الشارع الجزائري لفلسطين وشعبها، عبر لقاءات مباشرة مع المارة بالشارع.

ويضيف موقع "الجزيرة" أن أنس حاول اختبار مدى محبة الجزائريين لفلسطين، وطلب من صديق له -فلسطيني الجنسية- ارتداء "الكوفية" والنزول للشارع والتعريف بنفسه على أنه فلسطيني، ومن ثم يطلب من الناس المساعدة بإرشاده لمكان معين.

ويضيف الموقع أن التسجيل أظهر مدى العفوية الكبيرة التي يبديها الجزائريون

في حبهم لفلسطين وأهلها، كما يظهر اندفاع المقابلين لتقديم المساعدة للشاب بمجرد معرفتهم بأنه فلسطيني، وكذلك الدعاء لفلسطين شعبا ووطنا.

ويلقى فيديو فلسطين حاليا رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث حصد نحو أربعمائة ألف مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط، شأنه شأن الكثير من التسجيلات المصوّرة على قناة أنس تينا التي تحصد مئات آلاف المشاهدات وبعضها يتجاوز المليون والمليوني مشاهدة بكثير.