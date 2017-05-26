قال لخضر بوخرص إن سلسلة "قرومة و قروم" التي تبث على قناة الشروق ستستمر إلى ما بعد رمضان في شكل سلسلة فكاهية يومية تعرض في كل مرة موقفا طريفا بين الشيخ والعجوز، وأضاف الحاج لخضر للشروق أن المواضيع التي ستتناولها الحلقات القادمة من السلسلة مستمدة كلها من واقع العائلة الجزائرية.
حيث سيخرج "القروم والقرومة" من البيت إلى الخارج يسافران إلى فرنسا لقضاء العطلة عند ابتنها، وهناك يجد القروم نفسه في مواجهة سلوك أحفاده الذي لا يتماشى وشخصيته كرجل محافظ ويقف بالمرصاد ضد محاولة القروم التمرد على السلوك المحافظ والتعاطي مع رغبة ابنتها التي تحاول تقديمها في شخصية أخرى، كما ستتناول الحلقات القادمة مواضيع الدخول المدرسي وزحمة المرور، ملاعب كرة القدم، العطلة في الحمامات المعدنية وغيرها....
من جهة أخرى دافع الحاج لخضر عن الشخصية في السلسلة وقال إنه يقدم ما يراه في مجتمعه "لو تحولت الجزائر إلى سويسرا" سأغير أنا من أسلوب التمثيل، مؤكدا أنه غير مستعد ليغير من "لوك" الشخصية التي يظهر بها، لأنها شخصية شعبية تركت بصمتها وأَحبها الجمهور في تلك الصورة، و هو يسعى للمحافظة عليها مثلها مثل شخصيات فكاهية أخرى تركت بصمتها مثل حسان طيرو والمفتش الطاهر والثوري، والتي لم تتغير وحافظت على نفس الأسلوب والأداء طوال مشوارها، كاشفا أنه سبق وأن رفض عرضا لأداء دور في فليم يقدمه في صورة مغايرة، لخضر بوخرص قال إن من يسعى لتقديم نموذج آخر في الفكاهة في قالب فرانكفوني لا يتماشى وتقاليد المجتمع لن ينجح لأن المجتمع الجزائري له خصوصياته. بوخرص ألقى أيضا باللوم في تراجع مستوى الفكاهة في الجزائر لغياب الكتاب المتخصصين في هذا النوع من الأعمال ووعد جمهوره بالعودة في عمل ثنائي مع صالح أقروت الذي سبق وأن جمعته به عدة أعمال في بداياتهما.
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سلسلة قرومة وقروم تتحول إلى برنامج يومي بعد رمضان
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قال لخضر بوخرص إن سلسلة "قرومة و قروم" التي تبث على قناة الشروق ستستمر إلى ما بعد رمضان في شكل سلسلة فكاهية يومية تعرض في كل مرة موقفا طريفا بين الشيخ والعجوز، وأضاف الحاج لخضر للشروق أن المواضيع التي ستتناولها الحلقات القادمة من السلسلة مستمدة كلها من واقع العائلة الجزائرية.
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حيث سيخرج "القروم والقرومة" من البيت إلى الخارج يسافران إلى فرنسا لقضاء العطلة عند ابتنها، وهناك يجد القروم نفسه في مواجهة سلوك أحفاده الذي لا يتماشى وشخصيته كرجل محافظ ويقف بالمرصاد ضد محاولة القروم التمرد على السلوك المحافظ والتعاطي مع رغبة ابنتها التي تحاول تقديمها في شخصية أخرى، كما ستتناول الحلقات القادمة مواضيع الدخول المدرسي وزحمة المرور، ملاعب كرة القدم، العطلة في الحمامات المعدنية وغيرها....
من جهة أخرى دافع الحاج لخضر عن الشخصية في السلسلة وقال إنه يقدم ما يراه في مجتمعه "لو تحولت الجزائر إلى سويسرا" سأغير أنا من أسلوب التمثيل، مؤكدا أنه غير مستعد ليغير من "لوك" الشخصية التي يظهر بها، لأنها شخصية شعبية تركت بصمتها وأَحبها الجمهور في تلك الصورة، و هو يسعى للمحافظة عليها مثلها مثل شخصيات فكاهية أخرى تركت بصمتها مثل حسان طيرو والمفتش الطاهر والثوري، والتي لم تتغير وحافظت على نفس الأسلوب والأداء طوال مشوارها، كاشفا أنه سبق وأن رفض عرضا لأداء دور في فليم يقدمه في صورة مغايرة، لخضر بوخرص قال إن من يسعى لتقديم نموذج آخر في الفكاهة في قالب فرانكفوني لا يتماشى وتقاليد المجتمع لن ينجح لأن المجتمع الجزائري له خصوصياته. بوخرص ألقى أيضا باللوم في تراجع مستوى الفكاهة في الجزائر لغياب الكتاب المتخصصين في هذا النوع من الأعمال ووعد جمهوره بالعودة في عمل ثنائي مع صالح أقروت الذي سبق وأن جمعته به عدة أعمال في بداياتهما.