اختفاء غامض لطفل سوري بالمسيلة

اختفى، منذ منتصف نهار الأربعاء الماضي طفل سوري يدعى محمد الرشيد في ظروف غامضة بولاية المسيلة.

وحسب ما ذكره والده جميل الرشيد في اتصال مع "الشروق"، فإن فلذة كبده البالغ من العمر 12 سنة، خرج في حدود الساعة منتصف النهار والنصف دن معرفة وجهته من المنزل الذي تستأجره العائلة بحي 42 مسكن في المسيلة، وأثار غيابه على غير العادة موجة من الخوف والقلق مما استدعى ترسيم شكوى لدى مصالح الأمن ووضع إعلانات على بوابات المساجد وعبر موقع التواصل الاجتماعي،ودعا الوالد و الألم يعتصر قلبه خوفا من اصابته بمكروه ،كل من شاهد ابنه محمد الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الدرك أو الاتصال بعائلته على الرقمين:

0555229662

0555723588