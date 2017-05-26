فقدت بلدية إينوغيسن بباتنة ضحيتين جديدتين بسبب داء السيليكوز، الناجم عن حرفة صقل الحجارة، ويتعلق الأمر بفريد عريفي الذي وافته المنية صبيحة الجمعة عن عمر يناهز 36 سنة، حيث اشتغل مؤخرا سائق حافلة على مستوى الطريق الرابط بين آريس وبسكرة، إلا أن مخلفات المرض ألمت به مؤخرا بسبب معاناته على مستوى الرئة.
كما توفي يوم الخميس شفيق بغامي متأثرا هو الآخر من مرض السيليكوز الفتاك، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا هذا الداء حسب أرقام غير رسمية إلى أكثر من 180 ضحية، أغلبها من مناطق تكوت وتاغيت وشناورة وإينوغيسن، في الوقت الذي لا يزال سكان المنطقة ينتظرون موعد افتتاح مستشفى تكوت، حتى يموتوا حسب قولهم في ظروف كريمة، بعيدا عن المتاعب اليومية التي تلاحقهم بسبب التنقلات الكثيرة إلى مستشفيات آريس وبسكرة وباتنة للعلاج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1القضاء على إرهابيين اثنين ببوقرة
2إطار دولة يُهين شرطيّا أثناء تنظيمه للمرور!
3شجارات وسرقات وضرب للأصول في الأسبوع الأول من رمضان
4طوارئ بمطار هواري بومدين
5تنصيب خلية وطنية لمساعدي التمريض في المستشفيات
Français English
الرأي
التهامي مجوري
من ضحايا الاستبداد
محمد الهادي الحسني
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
سليم قلالة
اليوم أمر...
عبد الناصر
عندما يضرب ربّ البيت دفّه!
ياسين معلومي
قنابل موقوتة فوق مكتب رئيس "الفاف"
ناصر الدين الميلي
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
عمار يزلي
الأذان مُضرّ بالصحة والباك!
جمال لعلامي
صدقية راديو طروطوار!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح في شهر الصّيام!
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
ضحيتان جديدتان بسبب داء السيليكوز بباتنة
صالح. س
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
فقدت بلدية إينوغيسن بباتنة ضحيتين جديدتين بسبب داء السيليكوز، الناجم عن حرفة صقل الحجارة، ويتعلق الأمر بفريد عريفي الذي وافته المنية صبيحة الجمعة عن عمر يناهز 36 سنة، حيث اشتغل مؤخرا سائق حافلة على مستوى الطريق الرابط بين آريس وبسكرة، إلا أن مخلفات المرض ألمت به مؤخرا بسبب معاناته على مستوى الرئة.
تغطيات ذات صلة
ضحيتان جديدتان بسبب داء السيليكوز بباتنة
اختفاء غامض لطفل سوري بالمسيلة
تنصيب خلية وطنية لمساعدي التمريض في المستشفيات
فتح 6 مساجد جديدة و3 مطاعم للرحمة في رمضان بسكيكدة
قتيلان إثر أمطار طوفانية بالبليدة
كما توفي يوم الخميس شفيق بغامي متأثرا هو الآخر من مرض السيليكوز الفتاك، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا هذا الداء حسب أرقام غير رسمية إلى أكثر من 180 ضحية، أغلبها من مناطق تكوت وتاغيت وشناورة وإينوغيسن، في الوقت الذي لا يزال سكان المنطقة ينتظرون موعد افتتاح مستشفى تكوت، حتى يموتوا حسب قولهم في ظروف كريمة، بعيدا عن المتاعب اليومية التي تلاحقهم بسبب التنقلات الكثيرة إلى مستشفيات آريس وبسكرة وباتنة للعلاج.