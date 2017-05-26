خلال انفجار قنبلة ببئر العاتر

استشهاد عسكريين في عملية إرهابية بتبسة

date 2017/06/03 views 885 comments 0
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icon-writer الشروق نيوز

أكد صحفي "الشروق نيوز" من مدينة تبسة استشهاد عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح إثر انفجار قنبلة يرجح أنها لغم أرضي.

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وأوضح أن الانفجار الذي تعرض له موكب عسكري كان في عملية تنقل روتينية وقع جنوب ولاية تبسة، وتحديدا في ضواحي منطقة فركان 30 كلم عن مدينة بئر العاتر.

وأضاف موفدنا أن مستشفى بئر العاتر يشهد، في هذه الأثناء، حالة استنفار قصوى لاستقبال جثث الشهداء ومعالجة جروح المصابين.

وأكد أن المؤسسة الاستشفائية العمومية تيجاني هدام استقبلت، لحد كتابة هذه الأسطر، حالتين من المصابين الأربعة وجارٍ إسعافهم من طرف الجراحين.

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