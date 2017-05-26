أعرّبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن مساندتها الفعلية لبرنامج وزارة التربية، بخصوص تأطير الإمتحان الرسمي لشهادة التعليم المتوسط، الذي سينطلق غدا الأحد بمشاركة أكثر من 566 ألف مترشح، وشهادة البكالوريا المقررة في الفترة ما بين 11 و 15 جوان المقبل.
وقالت النقابة، في بيان لها السبت، تحصل موقع "الشروق اون لاين" على نسخة منه، أنها ستبقى الظهير الأساسي والقاعدة الخلفية للمساهمة بمختلف الأشكال والمواقف لمرافقة مواعيد الامتحانات الرسمية الوطنية، والوقوف بكل قوة وإباء في وجه الذين يريدون تشويه مصداقية قطاع التربية الوطنية، في هذه المحطات الوطنية الكبرى، باستخدامهم مختلف الحيل، واستغلال صفحات التواصل الاجتماعي دون وجه حق، لنشر فتيلهم قصد افشال سير عمل امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.
واضافت النقابة في بيانها، انها لن تدخر أي جهد في سبيل تنوير الرأي العام ومساندة مصالح وزارة التربية الوطنية في كل القرارات التي تعكس هيبة وقدسية الامتحانات الرسمية، مؤكدة، ان تكون الجدار الوطني الذي يحدد المسافات الفاصلة بين الحق والباطل في قطاع التربية الوطنية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1سلال أقيل ولم يستقل!
2مركز استقبال وطاقم طبي لفحص اللاجئين السوريين
3علامات ممتازة في العربية.. ومتوسطة إلى ضعيفة في الفرنسية والرياضيات
4عيسى: من لا يحبّ وطنه يُشكّ في بشريته
55 آلاف دركي بمخطط "دلفين" 2017
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
حبيب راشدين
البحث في "راية فرنسية كاذبة" في حادث الأربعاء
التهامي مجوري
من ضحايا الاستبداد
جمال لعلامي
مغفلون يقتلون بالضحك!
حسين لقرع
دعوة مريبة للإبقاء على "داعش"؟!
محمد الهادي الحسني
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
سليم قلالة
اليوم أمر...
عبد الناصر
عندما يضرب ربّ البيت دفّه!
ياسين معلومي
قنابل موقوتة فوق مكتب رئيس "الفاف"
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
الأسلاك المشتركة:
"سنقف ضد المشككين في مصداقية الامتحانات الرسمية عبر الفايسبوك"
منير ر
أعرّبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن مساندتها الفعلية لبرنامج وزارة التربية، بخصوص تأطير الإمتحان الرسمي لشهادة التعليم المتوسط، الذي سينطلق غدا الأحد بمشاركة أكثر من 566 ألف مترشح، وشهادة البكالوريا المقررة في الفترة ما بين 11 و 15 جوان المقبل.
تغطيات ذات صلة
وقف الاستيراد يرفع سعر التفاح إلى أزيد من 1000 دينار
بالأرقام والصفحات.. هذه أخطاء "الجيل الثاني" في كتب بن غبريط
"حرب نفوذ" تشتعل بين المعارضة والموالاة بسبب نواب الرئيس
الشيخ آيت عيسى.. رفيق عميروش الذي "آخى" بين نحناح وآيت أحمد
"ميركاتو" التحويلات والاستقدامات والإقالات ينطلق بالوزارات!
وقالت النقابة، في بيان لها السبت، تحصل موقع "الشروق اون لاين" على نسخة منه، أنها ستبقى الظهير الأساسي والقاعدة الخلفية للمساهمة بمختلف الأشكال والمواقف لمرافقة مواعيد الامتحانات الرسمية الوطنية، والوقوف بكل قوة وإباء في وجه الذين يريدون تشويه مصداقية قطاع التربية الوطنية، في هذه المحطات الوطنية الكبرى، باستخدامهم مختلف الحيل، واستغلال صفحات التواصل الاجتماعي دون وجه حق، لنشر فتيلهم قصد افشال سير عمل امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.
واضافت النقابة في بيانها، انها لن تدخر أي جهد في سبيل تنوير الرأي العام ومساندة مصالح وزارة التربية الوطنية في كل القرارات التي تعكس هيبة وقدسية الامتحانات الرسمية، مؤكدة، ان تكون الجدار الوطني الذي يحدد المسافات الفاصلة بين الحق والباطل في قطاع التربية الوطنية.