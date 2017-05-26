الأسلاك المشتركة: "سنقف ضد المشككين في مصداقية الامتحانات الرسمية عبر الفايسبوك"

أعرّبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن مساندتها الفعلية لبرنامج وزارة التربية، بخصوص تأطير الإمتحان الرسمي لشهادة التعليم المتوسط، الذي سينطلق غدا الأحد بمشاركة أكثر من 566 ألف مترشح، وشهادة البكالوريا المقررة في الفترة ما بين 11 و 15 جوان المقبل.

وقالت النقابة، في بيان لها السبت، تحصل موقع "الشروق اون لاين" على نسخة منه، أنها ستبقى الظهير الأساسي والقاعدة الخلفية للمساهمة بمختلف الأشكال والمواقف لمرافقة مواعيد الامتحانات الرسمية الوطنية، والوقوف بكل قوة وإباء في وجه الذين يريدون تشويه مصداقية قطاع التربية الوطنية، في هذه المحطات الوطنية الكبرى، باستخدامهم مختلف الحيل، واستغلال صفحات التواصل الاجتماعي دون وجه حق، لنشر فتيلهم قصد افشال سير عمل امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.

واضافت النقابة في بيانها، انها لن تدخر أي جهد في سبيل تنوير الرأي العام ومساندة مصالح وزارة التربية الوطنية في كل القرارات التي تعكس هيبة وقدسية الامتحانات الرسمية، مؤكدة، ان تكون الجدار الوطني الذي يحدد المسافات الفاصلة بين الحق والباطل في قطاع التربية الوطنية.