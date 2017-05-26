متسللون يخترقون حساب وزير خارجية البحرين على تويتر

قالت وزارة الخارجية ووسائل إعلام محلية في البحرين، السبت، إن متسللين اخترقوا حساب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على موقع تويتر ونشروا مقاطع مصورة معادية ومسيئة.

ولم تتهم الوزارة أي طرف بعملية التسلل، لكن نفذها فيما يبدو متشددون شيعة يريدون إسقاط أسرة آل خليفة السُّنية الحاكمة.

وقالت الوزارة في رسالة نشرتها على حسابها على تويتر: "تبين الوزارة بأنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية. يرجى أخذ العلم والحذر".

واستخدم المتسللون حساب الوزير لإعادة إرسال منشورات من حساب آخر يحمل اسم (نمور الحرية) والذي يتبع متشددين شيعة على ما يبدو. وجاء في رسالة تحوي صور زعماء شيعة "قادتنا لكم عهد.. مطلبنا يسقط حمد" في إشارة للملك حمد بن عيسي آل خليفة.

وذكرت صحيفة الوسط التي تصدر بالعربية على موقعها الإلكتروني، إن المتشددين نشروا تغريدات وتسجيلات مصورة تحمل إهانة للوزير. وقالت "يبدو من تسلسل التغريدات زمنياً أن الاختراق بدأ حوالي الخامسة والنصف صباحاً".

وجاء أحد المنشورات مصحوباً بصورة للملك مع تعليق "يسقط حمد".

ولاحقاً قال وزير الخارجية البحريني في تغريدة على تويتر، بأنه استعاد حسابه.

تغريدة

وزاد التوتر في البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي، بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة للحد مما تصفه بأنه أنشطة غير مشروعة ترتكبها جماعات وأفراد من المعارضة بتهمة إثارة التوتر الطائفي.

وقتل خمسة أشخاص الأسبوع الماضي عندما داهمت قوات الأمن قرية الزعيم الروحي لشيعة البحرين آية الله عيسى قاسم واعتقلت نحو 300 شخص قالت إن بينهم سجناء فارين.

وتتهم البحرين إيران بتأجيج التوتر في المملكة وهو ما تنفيه طهران.