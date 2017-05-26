استشهاد جنديين في انفجار لغم بتبسة وإصابة 4 آخريين

date 2017/06/03 views 1488 comments 1
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icon-writer الشروق أونلاين

استشهد جنديان وأصيب 4 أخرون تابعين للثكنة العسكربة بوسكياس، في انفجار لغم، فجر السبت، قامت بزراعته عناصر إرهابية، بمنطقة مديلة بلدية فركان 36 كلم عن دائرة نقرين بتبسة، وحالة استنفار للجيش ووحدات الأمن تغلق كل مداخل دائرة نقرين.

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الضحايا تم نقلهم الى مستشفى بئر العاتر وتواجد كثيف لعناصر الدرك الوطني والجيش، فيما تجري عملية ملاحقة العناصر الإرهابية من قبل قوات الجيش الوطني.

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