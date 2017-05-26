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استشهاد جنديين في انفجار لغم بتبسة وإصابة 4 آخريين
استشهد جنديان وأصيب 4 أخرون تابعين للثكنة العسكربة بوسكياس، في انفجار لغم، فجر السبت، قامت بزراعته عناصر إرهابية، بمنطقة مديلة بلدية فركان 36 كلم عن دائرة نقرين بتبسة، وحالة استنفار للجيش ووحدات الأمن تغلق كل مداخل دائرة نقرين.
الضحايا تم نقلهم الى مستشفى بئر العاتر وتواجد كثيف لعناصر الدرك الوطني والجيش، فيما تجري عملية ملاحقة العناصر الإرهابية من قبل قوات الجيش الوطني.
Idir - Algerie2017/06/03 على 12:131
ياترى هل هذه التفجيرات عندها علاقة بتعديل الوزاري الاخير. لماذا بعد كل تعديل حكومي هنالك فوضى. ربما هو صراع اجنحة داخل السلطة.