اختتمت قبل أيام الدورة الجنائية العادية الثانية لسنة 2017، لدى مجلس قضاء إيليزي، والتي تم فيها تناول 11 جناية مختلفة، مثل خلالها 11 متهما، بحيث تراوحت الأحكام فيها ما بين السجن خمس سنوات، والإعدام غيابيا لبعض المتهمين.
وتميزت هذه الدورة، بوجود خمس قضايا لمجموعة أشرار مكوّنة من أربعة أشخاص، والتي تتعلق بجنايات القتل العمدي وتكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية، والسرقة الموصوفة، وغيرها من الجرائم التي كانوا يرتكبونها بمدينة إن أمناس، ويروّعون بها السكان، بحيث تم الحكم بالسجن المؤبد في حق المتهمين "هـ.م" و"هـ.ب" وأحكام أخرى بالسجن لعدة سنوات في مختلف القضايا التي مثلوا فيها، فيما حكم على المتهمين الآخرين بالإعدام غيابيا، وبالسجن لعدة سنوات في القضايا نفسها مع المتهمين الآخرين، كما صدرت عدة أحكام غيابية بالإعدام في حق متهمين آخرين، في قضايا تتعلق بالقتل العمدي، ومحاولة القتل العمدي وجناية حمل السلاح، وبخصوص قضايا السلاح، تمت إدانة المتهم "ق.ع" بخمس سنوات سجنا.
ومن المنتظر أن يتم خلال الدورة الجنائية القادمة، والتي ستنعقد خلال أكتوبر أو نوفمبر القادمين، تطبيق قانون الإجراءات الجزائية 17/07، الصادر بتاريخ 29 مارس 2017، بحيث سيتم إدخال إجراءات جديدة بمحكمة الجنايات، بحيث ستكون هذه الأخيرة على مستويين، محكمة الجنايات الابتدائية، ومحكمة جنايات الاستئناف، كما تم رفع عدد القضايا الشعبيين المحلفين إلى أربعة أشخاص، ماعدا قضايا التهريب والمخدرات والإرهاب، والتي تكون المحكمة فيها مشكلة من قضاة محترفين فقط.
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مجموعة أشرار متورطة في خمس قضايا
أحكام بين السجن والإعدام في الدورة الجنائية الثانية بإيليزي
م. روابح
اختتمت قبل أيام الدورة الجنائية العادية الثانية لسنة 2017، لدى مجلس قضاء إيليزي، والتي تم فيها تناول 11 جناية مختلفة، مثل خلالها 11 متهما، بحيث تراوحت الأحكام فيها ما بين السجن خمس سنوات، والإعدام غيابيا لبعض المتهمين.
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وتميزت هذه الدورة، بوجود خمس قضايا لمجموعة أشرار مكوّنة من أربعة أشخاص، والتي تتعلق بجنايات القتل العمدي وتكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية، والسرقة الموصوفة، وغيرها من الجرائم التي كانوا يرتكبونها بمدينة إن أمناس، ويروّعون بها السكان، بحيث تم الحكم بالسجن المؤبد في حق المتهمين "هـ.م" و"هـ.ب" وأحكام أخرى بالسجن لعدة سنوات في مختلف القضايا التي مثلوا فيها، فيما حكم على المتهمين الآخرين بالإعدام غيابيا، وبالسجن لعدة سنوات في القضايا نفسها مع المتهمين الآخرين، كما صدرت عدة أحكام غيابية بالإعدام في حق متهمين آخرين، في قضايا تتعلق بالقتل العمدي، ومحاولة القتل العمدي وجناية حمل السلاح، وبخصوص قضايا السلاح، تمت إدانة المتهم "ق.ع" بخمس سنوات سجنا.
ومن المنتظر أن يتم خلال الدورة الجنائية القادمة، والتي ستنعقد خلال أكتوبر أو نوفمبر القادمين، تطبيق قانون الإجراءات الجزائية 17/07، الصادر بتاريخ 29 مارس 2017، بحيث سيتم إدخال إجراءات جديدة بمحكمة الجنايات، بحيث ستكون هذه الأخيرة على مستويين، محكمة الجنايات الابتدائية، ومحكمة جنايات الاستئناف، كما تم رفع عدد القضايا الشعبيين المحلفين إلى أربعة أشخاص، ماعدا قضايا التهريب والمخدرات والإرهاب، والتي تكون المحكمة فيها مشكلة من قضاة محترفين فقط.