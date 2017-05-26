أخلت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، مهرجاناً لموسيقى الروك يجتذب عشرات آلاف الأشخاص في حلبة سباق السيارات في مدينة نوربورغرينغ غربي ألمانيا بسبب "تهديد إرهابي".
وقالت الشرطة في بيان نشر في اليوم الأول من المهرجان المقرر حتى الأحد، أنها تملك "عناصر ملموسة لا يمكن في ضوئها استبعاد تهديد إرهابي".
وأضافت "بما أن الأمن أولوية وينبغي تجنب تعريض المشاركين في المهرجان لأي خطر، اتخذ قرار بتعليق المهرجان اليوم"، من دون أن توضح طبيعة التهديد والمعلومات التي في حوزتها.
ودعا المنظمون الزوار في بيان منفصل إلى التوجه "بهدوء وضمن النظام إلى المخارج ومناطق التخييم بما ينسجم مع تعليمات الشرطة".
وأملوا باستئناف المهرجان السبت.
وأوضحت الشرطة، أنها عززت أصلاً التدابير الأمنية بعد اعتداء 22 ماي في مانشستر والذي استهدف حفلاً موسيقياً للمغنية الأمريكية أريانا غراندي، مع نشر 1200 عنصر إضافي قرب حلبة نوربورغرينغ التي تستضيف المهرجان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1الموقف الجزائري من ليبيا يثير حفيظة أنظمة عربية!
2إضراب عام في مدينة الحسيمة شمال المغرب
3إحباط تهريب 88 بندقية وكمية هائلة من الذخيرة إلى الجزائر
4تونس: سجن مجاهرين بالإفطار في رمضان
5ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
حبيب راشدين
البحث في "راية فرنسية كاذبة" في حادث الأربعاء
التهامي مجوري
من ضحايا الاستبداد
جمال لعلامي
مغفلون يقتلون بالضحك!
حسين لقرع
دعوة مريبة للإبقاء على "داعش"؟!
محمد الهادي الحسني
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
سليم قلالة
اليوم أمر...
عبد الناصر
عندما يضرب ربّ البيت دفّه!
ياسين معلومي
قنابل موقوتة فوق مكتب رئيس "الفاف"
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
ألمانيا: إخلاء مهرجان موسيقي بسبب "تهديد إرهابي"
أ ف ب - الشروق أونلاين
أخلت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، مهرجاناً لموسيقى الروك يجتذب عشرات آلاف الأشخاص في حلبة سباق السيارات في مدينة نوربورغرينغ غربي ألمانيا بسبب "تهديد إرهابي".
تغطيات ذات صلة
قطر تستعين بمحققين من "إف بي آي" للتحقيق في قرصنة وكالتها
ألمانيا: إخلاء مهرجان موسيقي بسبب "تهديد إرهابي"
الموقف الجزائري من ليبيا يثير حفيظة أنظمة عربية!
إحباط تهريب 88 بندقية وكمية هائلة من الذخيرة إلى الجزائر
إضراب عام في مدينة الحسيمة شمال المغرب
وقالت الشرطة في بيان نشر في اليوم الأول من المهرجان المقرر حتى الأحد، أنها تملك "عناصر ملموسة لا يمكن في ضوئها استبعاد تهديد إرهابي".
وأضافت "بما أن الأمن أولوية وينبغي تجنب تعريض المشاركين في المهرجان لأي خطر، اتخذ قرار بتعليق المهرجان اليوم"، من دون أن توضح طبيعة التهديد والمعلومات التي في حوزتها.
ودعا المنظمون الزوار في بيان منفصل إلى التوجه "بهدوء وضمن النظام إلى المخارج ومناطق التخييم بما ينسجم مع تعليمات الشرطة".
وأملوا باستئناف المهرجان السبت.
وأوضحت الشرطة، أنها عززت أصلاً التدابير الأمنية بعد اعتداء 22 ماي في مانشستر والذي استهدف حفلاً موسيقياً للمغنية الأمريكية أريانا غراندي، مع نشر 1200 عنصر إضافي قرب حلبة نوربورغرينغ التي تستضيف المهرجان.