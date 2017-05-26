ألمانيا: إخلاء مهرجان موسيقي بسبب "تهديد إرهابي"

أ ف ب - الشروق أونلاين

أخلت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، مهرجاناً لموسيقى الروك يجتذب عشرات آلاف الأشخاص في حلبة سباق السيارات في مدينة نوربورغرينغ غربي ألمانيا بسبب "تهديد إرهابي".

وقالت الشرطة في بيان نشر في اليوم الأول من المهرجان المقرر حتى الأحد، أنها تملك "عناصر ملموسة لا يمكن في ضوئها استبعاد تهديد إرهابي".

وأضافت "بما أن الأمن أولوية وينبغي تجنب تعريض المشاركين في المهرجان لأي خطر، اتخذ قرار بتعليق المهرجان اليوم"، من دون أن توضح طبيعة التهديد والمعلومات التي في حوزتها.

ودعا المنظمون الزوار في بيان منفصل إلى التوجه "بهدوء وضمن النظام إلى المخارج ومناطق التخييم بما ينسجم مع تعليمات الشرطة".

وأملوا باستئناف المهرجان السبت.

وأوضحت الشرطة، أنها عززت أصلاً التدابير الأمنية بعد اعتداء 22 ماي في مانشستر والذي استهدف حفلاً موسيقياً للمغنية الأمريكية أريانا غراندي، مع نشر 1200 عنصر إضافي قرب حلبة نوربورغرينغ التي تستضيف المهرجان.