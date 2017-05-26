كانت موجهة لصناعة "المرقاز" حجز أزيد من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة بتيبازة

حجزت عناصر مكافحة الغش والنوعية بمدينة شرشال، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل، أزيد من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة كانت موجهة لصناعة النقانق "المرقاز"، حسب ما أعلن عنه أول أمس، المدير المحلي للتجارة.

وأوضح حجال محمد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عناصر مراقبة النوعية ومكافحة الغش بالتنسيق مع مصالح الأمن تمكنوا سهرة الثلاثاء من حجز 745 كلغ من اللحوم الفاسدة عبارة عن "لحم الديك الرومي ولحم البقر وأحشاء البقر والدجاج وبقايا اللحوم الحمراء والبيضاء"، إلى جانب حجز 25 كلغ من مادة مضافات نكهة المرقاز.

وكانت المواد المحجوزة والتي تم إتلافها في عين المكان مخبأة في ظروف صحية غير ملائمة على مستوى مستودع ملك لأحد جزاري مدينة شرشال، حين باغته أعوان رقابة النوعية ومكافحة الغش المجندين خصيصا لهذا الغرض خلال شهر الصيام، حسب نفس المسؤول، الذي أشار إلى أن صاحب السلع الفاسدة كان يعتزم صناعة المرقاز وتسويقه لشباب يمارس التجارة غير شرعية على قارعة الطرق خلال السهرات.

ويتابع التاجر محل القضية بالإضافة إلى العقوبة الإدارية المتمثلة بالغلق الفوري للمستودع ومحل الجزارة قضائيا بتهم تتعلق بـ "حيازة منتوج غير صالح للاستهلاك وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وعدم وجود سجل تجاري للمحل" يضيف مدير التجارة السيد حجال.

للإشارة فقد جندت مديرية التجارة في إطار استعدادها لشهر الصيام 25 فرقة على مدار الأسبوع والساعة لمكافحة الممارسات التجارية غير شرعية، سيما منها المواد غير صالحة للاستهلاك والشروط الصحية وشروط النظافة الواجب الالتزام بها من قبل التجار.