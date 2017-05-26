إرهابية تسلم نفسها مع 3 أبنائها بجيجل

date 2017/06/03 views 2800 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين

سلمت الإرهابية المسماة "ق. نورة"، زوجة الإرهابي "غ. محمد" المكنى "أبو ياسر" نفسها الجمعة، للسلطات العسكرية بولاية جيجل، مرفوقة بأبنائها الثلاثة المولودين في الغابات والجبال، حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وأوضح البيان، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلمت الإرهابية نفسها للسلطات العسكرية بمنطقة تسمى برج الطهر بولاية جيجل مع أبنائها، ويتعلق الأمر بكل من "عبد الباري" البالغ من العمر (17) سنة و"يحي" البالغ من العمر (14) سنة، و"أسامة" البالغ من العمر (05) سنوات، وجميعهم مولودين في الغابات والجبال"، وحسب البيان فإن ''المعنية كانت قد التحقت بالجماعات الإجرامية سنة 1996.

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