شارك سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، السبت، في الوقفة التي دعا إليها عدد من المثقفين للتضامن مع الكاتب الروائي الكبير رشيد بوجدرة، أمام مقر سلطة ضبط السمعي البصري بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة.
وسرق سعيد بوتفليقة الأضواء من خلال قراره المفاجئ بمشاركة العشرات من المثقفين الجزائريين في الوقفة الاحتجاجية، للتضامن مع بوجدرة، بعد الموقف الحرج جدا الذي تعرض له في برنامج كاميرا خفية "رانا حكمناك" الذي يبث على قناة النهار، حيث اعتبروا ما حدث للكاتب بالإهانة الكبيرة لقامة أدبية كبيرة في الجزائر.
ولم تدم وقفة شقيق الرئيس إلا دقائق معدودات، حيث تقرب من الكاتب رشيد بوجدرة الذي حضر الوقفة وتبادل معه أطراف الحديث، قبل أن يغادر جموع المحتجين.
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سعيد بوتفليقة يشارك في وقفة التضامن مع بوجدرة
الشروق أونلاين: حسين ق
شارك سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، السبت، في الوقفة التي دعا إليها عدد من المثقفين للتضامن مع الكاتب الروائي الكبير رشيد بوجدرة، أمام مقر سلطة ضبط السمعي البصري بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة.
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وسرق سعيد بوتفليقة الأضواء من خلال قراره المفاجئ بمشاركة العشرات من المثقفين الجزائريين في الوقفة الاحتجاجية، للتضامن مع بوجدرة، بعد الموقف الحرج جدا الذي تعرض له في برنامج كاميرا خفية "رانا حكمناك" الذي يبث على قناة النهار، حيث اعتبروا ما حدث للكاتب بالإهانة الكبيرة لقامة أدبية كبيرة في الجزائر.
ولم تدم وقفة شقيق الرئيس إلا دقائق معدودات، حيث تقرب من الكاتب رشيد بوجدرة الذي حضر الوقفة وتبادل معه أطراف الحديث، قبل أن يغادر جموع المحتجين.