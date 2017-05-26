سيطرت القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر على قاعدة الجفرة الجوية (وسط) بعد انسحاب قوات تابعة لـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" منها، صباح السبت.
و"سرايا الدفاع عن بنغازي" تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "عملية الكرامة" (بقيادة حفتر).
وقال محمد لفيرس مدير المكتب الاعلامي لـ"اللواء 12 مجحفل" التابع لحفتر، إن قوات الأخير دخلت القاعدة من ثلاثة محاور دون أي مقاومة.
وأضاف لفيرس لوكالة الأناضول للأنباء، أن "هذا التطور جاء بعد يوم من اشتباكات بين أهالي المنطقة والمجموعات المسلحة أودت بحياة سبعة مواطنين من قرية ودان (في منطقة الجفرة)".
وأشار إلى أن "القوات التابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي انسحبت من القاعدة الجوية وفرت باتجاه المناطق الصحراوية وسيتم ملاحقتهم حتى يتم القضاء عليهم".
ولفت إلى أن قوات حفتر "بصدد إعداد خطة أمنية كاملة لتأمين المنطقة ونشر دوريات متحركة وثابتة لتمشيط المنطقة من بقايا المجموعات المسلحة".
وتعرضت منطقة الجفرة في الآونة الأخيرة إلى قصف من قبل مقاتلات حربية تابعة لقوات حفتر استهدف عدة مواقع تابعة لـ"سرايا الدفاع عن بنغازي"، جنوبي منطقة الجفرة وذلك رداً على هجوم "القوة الثالثة" التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، على قاعدة "براك الشاطئ" الجوية.
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قوات حفتر تسيطر على قاعدة الجفرة الجوية
الأناضول - الشروق أونلاين
سيطرت القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر على قاعدة الجفرة الجوية (وسط) بعد انسحاب قوات تابعة لـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" منها، صباح السبت.
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و"سرايا الدفاع عن بنغازي" تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "عملية الكرامة" (بقيادة حفتر).
وقال محمد لفيرس مدير المكتب الاعلامي لـ"اللواء 12 مجحفل" التابع لحفتر، إن قوات الأخير دخلت القاعدة من ثلاثة محاور دون أي مقاومة.
وأضاف لفيرس لوكالة الأناضول للأنباء، أن "هذا التطور جاء بعد يوم من اشتباكات بين أهالي المنطقة والمجموعات المسلحة أودت بحياة سبعة مواطنين من قرية ودان (في منطقة الجفرة)".
وأشار إلى أن "القوات التابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي انسحبت من القاعدة الجوية وفرت باتجاه المناطق الصحراوية وسيتم ملاحقتهم حتى يتم القضاء عليهم".
ولفت إلى أن قوات حفتر "بصدد إعداد خطة أمنية كاملة لتأمين المنطقة ونشر دوريات متحركة وثابتة لتمشيط المنطقة من بقايا المجموعات المسلحة".
وتعرضت منطقة الجفرة في الآونة الأخيرة إلى قصف من قبل مقاتلات حربية تابعة لقوات حفتر استهدف عدة مواقع تابعة لـ"سرايا الدفاع عن بنغازي"، جنوبي منطقة الجفرة وذلك رداً على هجوم "القوة الثالثة" التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، على قاعدة "براك الشاطئ" الجوية.