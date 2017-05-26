استقبلت ممثلين عن المحتجين على إهانته سلطة الضبط متضامنة مع بوجدرة

أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري، السبت، تضمانها مع رشيد بوجدرة الذي كان ضحية كاميرا خفية وصفت بالمهينة.

وجاء في بيان للهيئة التي يرأسها واوي بن حمادي، أن مجلسها "يعبر عن تعاطفه التام مع الكاتب رشيد بوجدرة، بسبب ما تعرض له في برنامج الكاميرا الخفية بقناة النهار".

وأدانت الهيئة "التصرفات المنتهكة لأحكام مدونة أخلاقيات المهنة"، وذلك خلال استقبالها ممثلين عن المحتجين أمام مقر الهيئة ضد الحادثة

ووفق سلطة الضبط فإنه يجب "تفادي القذف والسب والعنف بشتى صفاته في برامج الكاميرا الخفية (التي يقع أصحابها)، تحت طائلة تطبيق قوانين الجمهورية ".

أدان مجلس سلطة ضبط السمعي البصري "التصرفات المنتهكة لأحكام مدونة أخلاقيات المهنة"، مبديا تعاطفه التام مع الكاتب رشيد بوجدرة بسبب ما تعرض له في برنامج الكاميرا الخفية بقناة النهار، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لذات الهيئة.