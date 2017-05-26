السلطات خصصت لهم مركز إيواء نقل اللاجئين السوريين إلى بشار

أعلن الهلال الأحمر الجزائري نقل اللاجئين السوريين، الذين كانوا عالقين على التراب المغربي إلى مركز إيواء بولاية بشار.

وقالت سعيدة بن حبيلس رئيس الهيئة للإذاعة، أن الرعايا السوريين نقلوا إلى ولاية بشار، أين خصص لهم مركز إيواء يتوفر على كافة الضروريات وخاصة المكيفات نظرا للحرارة المرتفعة بالمنطقة.

ووفق بن حبيلس فإنه كما جاء في بيان سابق لوزارة الخارجية "فإن هذه العائلات السورية حرة في البقاء بالمركز أو التنقل إلى مكان آخر إذا أرادت الالتحاق بأفراد من عائلاتها في أي مكان".

وأوضحت أن الخطوة الجزائرية، التي جاءت لدواع إنسانية، هدفها وقف الاستغلال السياسيي لهؤلاء اللاجئين من قبل المملكة المغربية.